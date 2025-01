Susana Giménez regresó a la Argentina y en diálogo con “Puro Show” (El Trece) no se guardó nada y arremetió contra Pampita, quien estuvo presente en su programa y no brindó muchos detalles acerca de su ruptura con Roberto García Moritán, y opinó sobre el reality que sacó Marcelo Tinelli en Prime Video.

El cronista le consultó a Susana sobre Pampita y, al oír su nombre, la diva, expresó: “No… te pido que no me preguntes por Pampita”; acto seguido, el periodista le contó que la modelo se había mostrado más abierta en la entrevista con Barbie Simons, por lo que la conductora, indignada, lanzó: “Y, bueno… ¡qué sé yo!”.

Lejos de terminar ahí, Giménez fue por más y chicaneó a Tinelli al hablar del lanzamiento de su nuevo reality familiar.

Cuando le consultaron si el conductor la había invitado al estreno del programa, Susana respondió ofendida. “Parece que estaba invitada, pero él no me llamó. No entendí”, indicó.

Por último, la diva de los teléfonos decidió finalizar el tema con un comentario positivo sobre el nuevo proyecto de Tinelli. “Me parece simpática la serie; la casa es divina”, dijo, y, confesó: “No vi mucho, solo el primer capítulo”.

El insólito halago de Susana Giménez a Javier Milei

Susana Giménez admira mucho el trabajo de Javier Milei como presidente de la Nación. De hecho, la diva no pierde oportunidad para hacerlo notar y la prueba de ello fue la entrevista que mantuvo hace algunos meses en Casa Rosada, donde lo llenó de halagos.

En este sentido, la conductora volvió a elogiar al primer mandatario, tras ser consultada por un notero de “Puro Show” sobre si había visto al libertario en la asunción de Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos. “Sí, lo vi. Era como si llegaran los Rolling Stones a New York. Era impresionante. No me sorprendió, porque Trump es amigo de él”, comentó.

En su llegada a la Argentina, la diva de los teléfonos remarcó que “Milei es un orgullo para el país”, porque antes nos daba vergüenza decir que éramos argentinos y ahora nos aplauden”.

