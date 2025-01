Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El conflicto entre Wanda Nara y Eugenia “La China” Suárez sumó un nuevo escándalo: la actriz decidió llevar su disputa a los tribunales, pidiendo una cautelar contra la modelo. El motivo: la filtración de una conversación privada entre ellas, que fue difundida por la panelista Yanina Latorre en “LAM” (América TV).

En este marco, Ángel de Brito, conductor del programa, contó que la actriz presentó una denuncia legal contra Nara y Latorre, acusándolas de violar la privacidad al compartir un chat en el que “La China” es tildada de “mala persona” y “mitómana”. De Brito leyó el escrito judicial en vivo, informando que la actriz había solicitado que se impusiera una cautelar tanto a Wanda como a Latorre para que se abstuvieran de difundir cualquier tipo de conversación privada, ya sea en formato de chat, audio, video o captura de pantalla.

“Esto está en la Justicia. La China Suárez le pone una cautelar a Wanda y a Yanina Latorre. La denuncia indica que Wanda habría filtrado los chats privados entre ella y que, el 19 de enero, Yanina compartió en su cuenta de Instagram un mensaje con el teléfono de la actriz, lo que la obligó a cambiar su número por razones de seguridad”, Ángel, dejando en claro que la situación había escalado a un nivel legal.

Además, trascendió que Suárez había solicitado una multa millonaria de 50 millones de pesos como compensación por los daños ocasionados por la filtración de los chats, aunque la justicia desestimó esta petición.

Este nuevo capítulo de la guerra mediática entre la empresaria y la actriz sigue atrayendo la atención del público, mientras ambas partes se enfrentan en los tribunales. Lo que parecía ser un simple intercambio de mensajes privados, se ha transformado en una lucha legal.

Qué dijo Yanina Latorre

A través de sus historias de Instagram, Latorre salió al cruce tras la denuncia presentada por Suárez.

“Cada vez que me quieren callar, les sale mal”, comenzó diciendo la panelista de “LAM”, visiblemente molesta por la situación. “Me quieren callar porque digo la verdad, nunca miento y la gente me cree”, afirmó, dejando claro que no tiene intención de retroceder ante los ataques recibidos.

Latorre también aprovechó para hacerle una advertencia a Suárez. “Tengo más data de la China y la voy a contar… la negociación con uno de los padres de sus hijos, que está muy preocupado por todo esto. Lo que le propone es siniestro”, aseguró, desatando aún más la polémica.

