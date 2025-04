Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el fútbol, los grandes sueños suelen construirse lejos de casa. Y ese es el camino que está por empezar a recorrer Thiago Chacón Avilés, arquero de 15 años nacido y formado en Río Gallegos, que en los próximos días se sumará a los entrenamientos de las inferiores de Universidad Católica de Chile, uno de los clubes más importantes del país trasandino.

Antes de emprender ese viaje, Thiago se acercó a los estudios de LU12 AM680 junto a su papá, José Chacón en una charla íntima donde repasaron lo que significa dar este salto y dejar, al menos por un tiempo, todo lo que conocen.

Carlos Saldivia en LU12 junto a José Chacón y su hijo, Thiago.

“Es un paso muy importante, pero voy a extrañar todo. A mi familia, mis amigos, el club, los entrenamientos en el CEFA (Centro de Entrenamiento de Formación de Arqueros). Fueron todos los que me ayudaron a estar donde estoy ahora“, expresó el joven arquero, con la tranquilidad y la madurez de quien sabe que los desafíos grandes requieren sacrificios.

Thiago comenzará a entrenar en Universidad Católica a partir del 28 de abril. Será parte de las prácticas diarias con las categorías menores del club, aunque no podrá disputar partidos oficiales hasta mitad de año, cuando se abra el libro de pases en el fútbol chileno. La oportunidad de sumarse a la “Franja” llegó luego de un extenso proceso de formación y esfuerzo familiar.

Su recorrido arrancó en Unión Santacruceña y luego continuó en Boxing Club (institución a la que pertenece hasta junio), donde terminó de consolidarse bajo los tres palos y desde donde dio el salto para probarse en Buenos Aires y, más tarde, en Santiago de Chile.

“No es algo que se dio de un día para el otro“, remarcó José en los micrófonos de LU12. “Es mucho tiempo de entrenamiento, de dedicación, de esfuerzo. Y también de acompañamiento familiar. Siempre tratamos de estar en cada paso que dio. Y hoy se abre esta posibilidad hermosa que es seguir formándose en un club muy importante como Universidad Católica“.

Thiago sabe que lo espera una etapa totalmente nueva: otra cultura, otra ciudad, otro fútbol. Pero también entiende que esta es una oportunidad que no podía dejar pasar. “Me dijeron que tengo que seguir esforzándome, que esto recién empieza. Tengo que seguir aprendiendo y mejorando todos los días“, sostuvo.

El joven arquero tiene como gran referente a Keylor Navas, actual arquero de Newell’s Old Boys. No obstante, también se apoya en ejemplos cercanos. Su primo, Tomás “Toto” Avilés, ex jugador del Boxing y actual futbolista del Inter Miami.

“Toto me dijo que aproveche esta oportunidad, que no me relaje, que le meta con todo. Es muy importante para mí tenerlo cerca, poder hablar con él y que me dé consejos“, contó Thiago, que sueña con seguir un camino similar al de su primo y el de su hermano, José Chacón hoy en la CAI de Comodoro.

José Chacón, Tomás Avilés y Thiago en la cena navideña.

El respaldo familiar es total. Su papá destacó la importancia de haber encontrado en la “Franja” un club serio, que se preocupa por el desarrollo integral de los chicos. “Nos dieron mucha tranquilidad desde el primer momento. Vimos cómo trabajan, cómo se manejan y por eso tomamos la decisión“, explicó.

Le quedan pocos días antes de partir rumbo a Chile, donde lo esperan los primeros entrenamientos en Universidad Católica. Antes de despedirse, Thiago aprovechó para agradecer a todos los que lo ayudaron en su formación. “A Boxing, al CEFA, a mis entrenadores, a mis compañeros. Siempre me apoyaron y eso lo valoro muchísimo. Me ayudaron a ser mejor arquero y mejor persona“.

Se va un arquero con proyección, pero sobre todo un chico con los pies en la tierra. Thiago Chacón Avilés sabe que está dando un gran paso en su carrera, pero también es consciente de que lo más importante recién empieza.