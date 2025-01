Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El joven piloto de Río Gallegos, Thiago Díaz, visitó los estudios de Radio LU12 AM680 para hacer un repaso de su intenso 2024 y anticipar lo que será su calendario competitivo en 2025. Con apenas 18 años, el santacruceño sigue consolidándose como una de las promesas más importantes del karting nacional.

Thiago inició su balance destacando las lecciones aprendidas durante este año. “Fue un año muy competitivo a un nivel muy alto, con muchas decisiones malas tomadas por mi parte, pero con muchas enseñanzas. El Mundial fue una etapa muy distinta, me costó mucho adaptarme, pero al final pude tomarle la mano”, señaló, haciendo referencia a su reciente participación en el Mundial de Karting en Italia.

Experiencias que marcan

El paso por Italia no solo le dejó aprendizajes técnicos, sino también una experiencia cultural que, según Díaz, fue enriquecedora en todos los sentidos. “Es otro mundo. Tenés que acostumbrarte más vos mismo que a reconocer la pista. En cada tanda vas bajando décimas, pero es muy fuerte el cambio de acá a allá. Fue una experiencia inolvidable que me sirvió un montón“, comentó, enfatizando la diferencia entre las condiciones del automovilismo europeo y las locales.

Además, recordó anécdotas que moldearon su carrera, como su accidente en la categoría Junior. “Me acuerdo que fue difícil porque volcar un karting no es común. Me fracturé la clavícula y eso me llevó entre cuatro y cinco meses de recuperación. Mi mamá no quería que siguiera corriendo, pero al año siguiente salí campeón argentino“, narró con humor.

El próximo año traerá nuevos desafíos para Thiago, que ha decidido cambiar de categoría. “Este año dejamos la Rotax, que fue la que nos dio la posibilidad de correr el Mundial, y vamos a la IAME. Es una categoría muy competitiva, con proyección internacional. Tiene diez fechas, todas en Buenos Aires, y empieza el 23 de marzo“, detalló.

La decisión de migrar a la IAME Series responde al deseo de buscar nuevos horizontes y seguir creciendo como piloto. “Es una categoría con muchísimo nivel, y si todo sale bien, también queremos competir en el Campeonato Argentino de Karting“, agregó.

Entre sus aspiraciones está también la posibilidad de probar suerte en autos de mayor cilindrada. “Siempre está la idea de correr en autos, pero no hay nada concreto. El problema no es probar, sino andar fuerte. En el automovilismo grande, de 10 o 12 carreras, en al menos tres te golpeás. Es un paso grande que requiere mucho más que talento“, reflexionó.

A pesar de su modestia, Thiago sabe que cuenta con el apoyo necesario para enfrentar los desafíos que se proponga. “Quiero agradecer a mis papás, mi abuelo, mi tío, mi equipo y toda la gente que me apoya en todo momento. Sin ellos nada de esto sería posible“, expresó emocionado, cerrando su visita a la radio con palabras de gratitud.

De cara al 2025

El piloto no se toma mucho descanso: el 6 de enero volverá a Buenos Aires y a mediados del mes ya estará probando el nuevo karting. Con su capacidad de aprendizaje constante y su pasión por el deporte, Thiago Díaz busca seguir representando a Río Gallegos y a la Argentina en los niveles más altos del automovilismo.

La Opinión Austral seguirá de cerca cada paso de este joven talento que promete dar que hablar en el karting internacional y, quién sabe, quizás también en las categorías mayores del automovilismo.