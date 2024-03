Paloma Méndez de Gran Hermano (Telefe) ganó la prueba semanal. Por lo tanto, obtuvo el beneficio de poder sacar a uno de sus “hermanitos” de la placa y poner a otro en su lugar. Hay que destacar, que la regla principal que tiene que cumplir la persona que tenga este “privilegio” es que no puede hablar sobre su decisión con sus compañeros. El reglamento, fue incumplido por Paloma. A raíz de esto, el dueño de la casa la sancionó.

La polémica sanción que le dieron a Paloma de Gran Hermano

GH, le dijo a la jugadora: “Una vez más, debo recordarles que el líder debe mantener en estricto secreto su decisión de salvar a un integrante de la placa. No puede expresar o insinuar a quién salvará o subirá”.

“Tampoco, puede pedir consejos a sus compañeros o solicitar la opinión de los demás con el fin de facilitar su decisión. Paloma, he observado que no respetaste estas normas que confieren a tu liderazgo”, aseguró.

Para finalizar, manifestó: “Te he visto hablar sobre el tema con más de un compañero, especulando entre todos cuál debería ser tu mejor elección. Pero, esta decisión no debe ser consultada con nadie, es una potestad propia que debe mantenerse en secreto hasta que Santiago del Moro te pida que nombres a los compañeros que salvarás o subirás a la placa. Por este incumplimiento, Paloma, he decidido anular, por completo, tu beneficio. Muchas gracias”.

En consecuencia por este comunicado, nadie fue salvado.

Gran Hermano: ¿Quiénes están nominados?

Las personas que se pueden llegar a ir, son: Damián César Moya, Emmanuel Vich, Joel Ojeda, Mauro Dalessio o Florencia Regidor.

Gran Hermano: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre del participante que quieras que sea eliminado. También, ingresando a la página del programa:

