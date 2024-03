Hace varias semanas, Tini Stoessel viene mostrando pequeños adelantos sobre su nueva era musical, donde comparte su experiencia de lo mal que estuvo anímicamente. Recientemente, la cantante argentina tomó su cuenta de Instagram y publicó un emotivo video, haciendo referencia al título del álbum que va a lanzar el jueves 11 de abril, denominado “Un mechón de pelo”. Además, hizo unas dolorosas declaraciones.

Un mechón de pelo: el fuerte tráiler de Tini Stoessel sobre su nuevo álbum

En la filmación, ella está frente a un espejo, llorando con una tijera en sus manos y se corta parte de su pelo. En el posteo, escribió: “Haber podido expresar en palabras tantas emociones y sentimientos fue algo muy sanador. Quiero agradecerles por el amor que me están dando. Los amo”.

Luego, con su voz en off, se puede escuchar: “Como duelen los sentimientos cuando uno no los deja ir. Cómo se borran los recuerdos, cuando aún viven en mí. Se hace difícil perdonar, pero más difícil perdonarte a ti. A veces, pienso que estoy loca, porque loca me sentí. Loca como el mar, que no se entiende lo que hace ni a dónde va. Solo él puede entender, encontrarse en alguien más. Será que el ser humano nunca aprende a nadar en búsqueda del sentido. Perdida en el desierto y no lograr saciar, saciar el alma fría y volver a respirar”.

El descargo de Tini Stoessel luego de que le lanzaron un repudiable comentario

Meses atrás, Tini dio una nota para el diario “El País”, donde contó acerca de sus problemas de salud mental. “Estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico y no me veía capaz de dar una entrevista o de volver a peinarme. Pensé en la gira de España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta”, había expresado. También, en sus recitales comenzó a concientizar sobre este tema y alentó a los fans a que “se animen a pedir ayuda”. Luego, comenzó a promocionar su nueva era musical. En consecuencia, una hater la menospreció y ella no dudó en responderle.

La picante respuesta de Tini Stoessel

La usuaria “@babyrancia”, le puso a Tini: “Contame, ¿qué te pasó de grave en la vida reina?. ¿Qué te digan roba maridos o te tiñeron y te quedó mal?. ¿Qué es lo que te tiene tan emo para hacer tanto show? Ridícula”.

A raíz de esto, Stoessel no se guardó nada y comentó: “Personas como vos me hicieron sentir, exactamente, lo que estás diciendo. Me quedé callada, pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma en muchas situaciones”, y, aseguró: “Terminé muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer”.

Por último, añadió: “No tenés la mínima idea de lo que cada persona vive puertas para adentro. Así que, ojalá, antes de comentar tan ligera e impunemente, lo pienses dos veces”.

