Tras las polémicas que protagonizó Juliana “Furia” Scaglione dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe), en el programa “El impertinente” (Net TV), el cual es conducido por Tomás Dente, la tarotista Fabiana Aquin analizó a la jugadora y, al hablar sobre ella, se comenzó a sentir mal e hizo unas escandalosas declaraciones.

Fabiana, además de referirse a la actual competidora, también, lanzó unos comentarios acerca de su hermana Coy.”Yo veo que Coy está defendiendo a su hermana. Sí, es una bruja fuerte, sin ofender. Yo lo soy y no me ofende…”, dijo.

“La gente está totalmente enojada, porque no puede creer lo que está pasando”, expresó, haciendo referencia a las peleas que protagoniza Furia con sus compañeros.

“Me da mucha impotencia, porque soy madre, abuela y… porque no solamente miro por mi familia, sino por tantos chicos y hogares que la están pasando mal y que necesitan un poco de amor, sonreír, y no esta violencia”, aseguró Aquin.

“En este momento, hay un clima muy pesado en el estudio, que se corta con un cuchillo, y Fabiana, cada vez que tira las cartas, está dejando mucho de ella”, indicó Dente.

Luego, se refirió a Virginia Demo, quien, también, forma parte del reality conducido por Santiago del Moro. “Tiene mucha fuerza y poder; es de la luz”, aseveró.

Tras todo lo que comentó, Tomás notó rara a la vidente y le consultó si “necesitaba algo”, al que ella, manifestó: “Un vaso de agua, por favor”.

Inmediatamente, un médico se acercó para ver si se encontraba bien y Fabiana, añadió: “Cuando pasa esto, me agarra taquicardia, me baja o me sube la presión”.

Por último, agregó que “Catalina Gorostidi, quien salió de la casa hace algunas semanas, ‘también es brujita, pero buena'”.

Gran Hermano: todos los nominados

Martín Ku, el líder de la semana, decidió sacar de la placa a Darío Martínez Corti y subir a Bautista Mescia.

Por lo tanto, quienes se puede llegar a ir son: “Furia”, Virginia, Bautista, Emmanuel Vich o Nicolás Grosman.

Gran Hermano: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre de la persona que quieras que abandone la casa.

