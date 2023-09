Las historias de vida en “Got Talent Argentina” (Telefe), conducido por Lizy Tagliani, siempre conmueven al jurado y a los televidentes. En la última emisión, el profesor y entrenador de tenis, Alejandro Sergio Pena, se presentó junto a su alumno Roberto Masotta, quien perdió la visión cuando era joven y, actualmente, se encuentra practicando el deporte.

Todos los detalles sobre la performance de Roberto Masotta en Got Talent Argentina

Los artistas que evalúan a los competidores, Abel Pintos, La Joaqui (cantantes), Emir Abul (bailarín) y Florencia Peña (actriz), se quedaron impactados cuando vieron la presentación y oyeron sobre la enfermedad que tiene Roberto, quien brilló arriba del escenario.

Antes de comenzar, Alejandro explicó en qué consiste el tenis para no videntes: “Tenemos una pelotita de origen japonés, que tiene cuatro municiones de plomo. Hace ruido, él la escucha, la busca y le pega”.

Luego, Roberto comentó: “Fui mucho tiempo jugador de fútbol. A partir de los 14 años empecé con una enfermedad que se llama “retinosis pigmentaria”, que ataca la retina y te va dejando paulatinamente ciego. A esa edad ya tenía ceguera nocturna y a los 20 y pico “la persiana se cerró”, dando a entender que se quedó completamente ciego. Ante esto, confesó: “Ahí empecé a asimilar la enfermedad y que la vida cambió. Gracias a mi familia y mi mujer Norma pude aceptarlo”.

También, reveló: “Empecé con deportes convencionales, específicamente para ciegos. Después descubrí el tenis, lo probé y acá estoy”.

Ambos comenzaron a jugar y los jueces quedaron boquiabiertos. Sus devoluciones fueron todas positivas.

“Me encantó, la verdad que sos muy capo. Te felicito”, señaló La Joaqui emocionada.

Por otro lado, Abel destacó: “Felicitaciones a los dos. Rompen todo tipo de fronteras, vos enseñando y acompañando, y vos jugando, superando, inspirando y divirtiéndote. El talento es de los dos y creo que ambos traspasaron la pantalla”.

Para concluir, Peña expresó: “Yo pensaba que es muy importante que hayan tenido las ganas de anotarse y venir. Es hermoso ver actuar al maestro con el alumno. Creo que ya ganaron”.

Entró engañado a Got Talent Argentina y la rompió con su performance

Alexis Gabriel Johnson lo llevó a su abuelo, Samuel, al reality pero, hay un “pequeño” detalle, no le había dicho que era un programa, sino que iban a presentarse como lo suelen hacer habitualmente, es decir, sin cámaras ni jurados. El hombre comenzó a tocar la guitarra y, a pesar de haber sido engañado, la rompió e impactó al jurado.

Primero, cuando se subieron al escenario, Alexis dijo: “Les voy a presentar a la persona que me acompaña esta noche: es mi abuelo, Samuel Johnson“.

Luego, confesó: “Es la primera vez que profesionalmente, ante cámaras y jurado, vamos a tocar juntos. Siempre compartimos alguna peña…”.

Samuel, al oír esto, reveló: “Quiero aclarar, antes de que continúe, que estoy acá producto de un engaño”.

Por este motivo, continuó: “En casa me dice él: “Abuelo, en unos días más vamos a tener una actuación”. Le digo: “Bueno, me avisas y vamos”. Cuando nos fuimos, yo vivo en el faro norte en Mar del Plata, vi que me llevaba a una dirección que conozco, donde toqué muchas veces, pero me preocupó porque vi que había mucha gente”. Ante esto, se sinceró entre risas: Después me dijo “esto es Got Talent“… No me di cuenta hasta que tenía en el cuello colgado el número 2600”.

Su nieto, inmediatamente, acotó: “Quiero aclarar algo, me preguntaron “por qué me anotaba en Got Talent” y es porque quiero que todo el mundo vea como toca la guitarra este señor. Ese es el sueño”.

Después de que tocó, la devolución de los jurados fue positiva e incluso Florencia y La Joaqui terminaron llorando.

Flor dijo: “Todo hermoso. Vos sos un hermoso, Samuel. Qué lindo que hayas venido y que mucha gente te haya podido ver. Siempre pienso que el arte es de esas cosas que uno puede llevarlas hasta el último minuto y aliento”.

Por su parte, La Joaqui añadió: “A mí me criaron mis abuelos también. Viví siempre con mi abuela y ella tocaba la guitarra. A mí el tiempo no me alcanzó para compartir algo así con ella. Incluso, nunca me vio cantar. Me parece muy importante que hayas podido guardarte este recuerdo para siempre. Me conmociona mucho”.

