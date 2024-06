"¡A última hora, no!"

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Argentina venció a Chile por 1-0 en la Copa América y generó gran enojo entre los hinchas del equipo que dirige Ricardo Gareca. Tras el gol de Lautaro Martínez, se viralizó en las redes sociales el video de un fanático chileno que estalló de bronca y no pudo controlar su furia por la derrota.

El video, compartido en TikTok, muestra al hombre gritando de manera errática después del gol del delantero argentino a los 43 minutos del segundo tiempo.

“¡A última hora no, conchetumadre!”, se escucha decir al hombre que se había pintado la cara con los colores de su bandera, mientras otros hinchas chilenos que veían el partido con él contemplaban la pantalla con desolación, y alguno incluso intentaba apaciguarlo, en vano.

“¡No, no, no, estábamos jugando re bien ahora, culiao!”, continuó, con el brillo de la tele reflejado en sus anteojos, mientras daba golpes al aire y patadas al suelo. “¡Ah, argentinos culiaos, nos quitaron el penal en el primer tiempo!”, se quejó, en referencia a una jugada ocurrida a los cinco minutos de iniciado el encuentro, donde el delantero Cristian Dávila pidió la pena máxima por un supuesto codazo de Romero al despejar un centro, algo que el juez uruguayo Andrés Matonte no interpretó como falta.

La furia del fanático chileno continuó mientras se tomaba la cabeza. Quizá por su propia salud, se retiró prometiendo: “No veo más, no veo una wea más”.

La derrota ante Argentina deja, por el momento a Chile fuera de la clasificación a cuartos de final, sin embargo nada está definido aún. Queda todavía la última fecha de la fase de grupos y si Chile le gana a Canadá, logrará avanzar a la fase definitiva.