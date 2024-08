Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La conductora Yuyito González reaccionó con fuerza este jueves a las críticas sobre su relación con el presidente Javier Milei. No solo defendió su vínculo, que comenzó recientemente, sino que hizo una revelación inesperada: “Ya estamos casados, es para toda la vida”.

“No inventen cosas negativas, no existe ninguna crisis”, comenzó su descargo en el programa que conduce en Ciudad Magazine. Luego agregó: “Estamos casados ya, Javier y yo. A ver si se entendió: ya nos casamos entre nosotros, Dios y nosotros. ¿Sí? Va a ser para toda la vida, es para toda la vida”. Estas declaraciones causaron asombro entre los panelistas.

Aunque no profundizó en el tema, sí dedicó palabras a quienes cuestionan la pareja: “No se malgasten en tirar mala onda porque no existe, no nos entran las balas, gente. ¿Les quedó claro? Y de paso le mando un beso a mi amor, que lo amo”.

La relación se hizo pública el 13 de agosto pasado, cuando ambos asistieron a una obra en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y se dieron un beso frente a todo el auditorio. Luego, ella confirmó que ya eran novios y, en Rosario, durante el 140° aniversario de la Bolsa de Comercio, Milei formalizó el vínculo con una foto juntos.

“Encima tengo el saco de los corazones felinos”, agregó Yuyito esta mañana, mientras mostraba una prenda con corazones estampados y manchas de leopardo en tonos oscuros. “Mirá lo que es la intuición, el inconsciente, el corazón felino. La remerita es mía. Este escote ya saben a quién se lo dedico, no hace falta que aclare. Me distraje con el escote”, bromeó, en referencia al “león”, apodo del jefe de Estado.

Yuyito sorprendió a todos al usar una famosa campera de Milei

Más temprano, llegó al canal con la clásica campera de cuero que suele usar el primer mandatario en cada uno de sus actos públicos. Se tomó una selfie que subió a sus historias de Instagram con el mensaje: “No hay plan B. Con él hasta la muerte”. Esta publicación fue replicada en las historias de Milei, quien no dudó en confesarle su amor con un “te amo…”.

Fue Estefi Berardi quien sorprendió a la conductora usando la icónica campera de cuero del presidente. Lejos de mostrarse disgustada o molesta, la conductora respondió con humor las preguntas y, momentos después, Berardi subió un video de esa interacción a X (ex Twitter) con el texto: “Yuyito hoy llegó con la campera de Milei. ¿Durmieron juntos?”.

En el video, la panelista repitió la misma pregunta, y entre risas, la novia de Milei se cubrió el rostro sin responder lo que parecía evidente. Sin embargo, terminó revelando detalles inesperados de la intimidad de la pareja. “Le estuve mirando el placard”, comentó mientras acariciaba la campera, y les sugirió a quienes estaban cerca: “Tóquenla, que trae suerte”. Ante la curiosidad de si el presidente tenía varias camperas iguales, explicó: “Tiene varias, de distintos usos: de la campaña…”.

Su compañeros también quisieron saber si tenía perfume. Ella respondió que Javier “no usa perfume”. Al escuchar un comentario en off sobre si al menos usaba desodorante, siguió sonriente, mientras los panelistas exclamaban: “¡Está enamorada!”.

