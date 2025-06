Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por primera vez, Río Gallegos contará con una plaza en el Festival Folclórico en la Patagonia que en su XLIV Edición tendrá lugar los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto en la ciudad de Punta Arenas, Chile.

En total hubo 15 inscriptas y la ganadora, del selectivo realizado este sábado en la Sala de la Cultura, fue la canción “Mi destino”, de autoría y composición de Juan Daniel Huaquinao, más conocido como Juandy.

“Sentí un un momento de emoción muy mesurada. Es un paso importantísimo, pero es un paso. En la instancia final son tres días que tenés que pasar concursando (NdR. Con eliminación diaria). No es fácil, ya estuve allá, por eso la mesura, Contento, pero con mucha calma”, manifestó Juandy en diálogo con Radio LU12 AM680.

“Hace muchos años, tenía ganas de participar nuevamente de este festival, lo había hecho con una canción inédita de Hugo Giménez Agüero, la última vez que fue el año pasado, me habían rebotado, esta fue una linda oportunidad y se dio”, valoró.

Canción inédita

En la canción “Mi destino”, contó, “el protagonista está fundido, como muchos de nosotros alguna vez pasamos en algún momento de nuestra vida, viendo solamente el horizonte sin ver tierra en un estado de desesperanza, de dolor en el alma. Después del invierno que sufre en el alma, todo es metafórico, encuentra el calor en el abrazo de una persona, donde empieza a ser el abrigo”.

“Tiene un mensaje de resiliencia, de cómo es salir adelante y saber que no todo se termina“, sintetizó sobre la canción que parcialmente es autorreferencial.

“Poli” Cárdenas, Andrés Abelli, Sebastián Ilnao y Mauricio Ferreyra, acompañarán a Juandy.

“En otra canción tengo una frase que dice ‘tengo cicatrices en el juego del amor que aunque hieren nunca matan. Sé lo que es perder, sé lo que es ganar y entendí que nada cambia’. Y después viene la frase que dice, ‘Y entendí que nada cambia, si no cambio yo’. A veces vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos atravesada la viga que tenemos en el nuestro, y no nos deja ver lo mal que hacemos nosotros también entonces el cambio va por por otro lado”, explicó.

Sus compañeros de los Nycs, Rubén “Poli” Cárdenas, Andrés Abelli, Sebastián Ilnao y Mauricio Ferreyra, lo acompañaron en su presentación y también estarán en Punta Arenas.

“En este caso no vamos a a concursar como grupo, lo que concursa es la canción. Los chicos estuvieron dispuestos a acompañarme, es una señal de compañerismo y de abrazar lo que lo que hacemos en conjunto también”, destacó.

Cabe mencionar que junto a Andrés Abelli realizaron la producción de la canción.

Mirando a Punta Arenas

El jurado del Festival Folclórico elegirá un total de 12 canciones: 4 regionales desde el pre-festival de la Región de Magallanes, cuatro nacionales, y cuatro extranjeras, de las cuales dos provienen de los pre-festivales de Río Gallegos y Río Grande, y dos que serán seleccionadas directamente por el jurado.

Consultado sobre cómo se siente ante la posibilidad de representar a Río Gallegos, manifestó: “No me siento tanto representante de la ciudad, eso lo veo como muy grande, soy apenas representante de la canción. Después, el regalo es para todo aquél que la quiera escuchar y quiera sentir lo mismo que yo a través de la música”.

En cuanto a sus expectativas, compartió: “Espero que siga siendo un incentivo, no solamente para mí, porque hay concursos que son mediáticos, pero este tipo de concursos incentivan a los que vienen atrás, quizás los que quedaron en el camino, a seguir creando, a motivarse y a elevar el techo de la producción, de la canción, a ser más autoexigente. A empezar a generar cosas para nosotros, para nuestro entorno, para nuestra ciudad y para nuestra cultura”.

“Me encanta estar en el escenario, es mi hábitat, es mi vida”. JUANDY

“No tenemos tanta historia, somos bastante pobres en cuanto a creadores y fue muy lindo encontrarme con tantas canciones presentadas”, agregó.

Cerrando, manifestó: “A mí me tiene que servir como como un incentivo más y como otra experiencia de tantas que he vivido en escenarios pequeños o en escenarios grandes, para mí son todos respetables. Me encanta estar en el escenario, es mi hábitat, es mi vida, es por lo que vivo, es lo que amo, y seguramente ésta va a ser otra experiencia al lado de mi grupo, de mi gente y de mis amigos”.