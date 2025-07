Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El joven piloto Agustín Vargas campeón 2014 de la monomarca 1300 y actual piloto del TPS (Turismo Pista Santacruceño) fue invitado por Alexis Bull para ser su compañero en la carrera de los 300 pilotos en el autódromo “Oscar y Alfredo Galvez” de Buenos Aires el próximo fin de semana, por lo que logró girar algunas vueltas en el autódromo local en las últimas horas antes de partir.

Allí fue entrevistado por el colega Carlos Saldivia de LU12 La deportiva de la Patagonia, expresando que “mas que nada venimos a probarnos un poco porque desde diciembre que no subimos a un auto de carrera, y le pedí prestado el auto a Fede (Davidson) y me lo prestó para dar unas vueltas.”

Consultado sobre la invitación para tomar parte de la prueba porteña, Agustín remarcó que “…sin dudas agradecerle a Ale y a Willy y a toda su familia, estoy muy feliz porque no me lo esperaba uno siempre sueña con algo así y a veces no se da, y como juntar el presupuesto es muy difícil hoy uno lo piensa nada mas, y hoy la realidad es que la posibilidad está presente y cuando Ale me lo dijo le dije que sí enseguida, y ya estamos preparándonos para irnos y con todas las ganas de hacer un buen papel..”

Respecto al Galvez de Buenos Aires Agustín expresó que “… no lo conozco salvo de afuera por lo que va a ser todo nuevo para mi, pero ya va toda la familia, mi viejo que ya se fue con Hugo (Palacios), mi novia, mi hermano, los amigos, y todos estaremos allá y estoy tremendamente feliz de poder compartirlo con todos ellos por lo que va a ser un fin de semana espectacular…”

Sobre el final hizo alguna consideraciones sobre la posibilidad de volver a correr en el TPS en setiembre, pero aún no ha decidido nada al respecto, por lo que habrá que esperar el momento, pero por ahora el tema es este fin de semana y la gran posibilidad de correr en el autódromo de Buenos Aires.