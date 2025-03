Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la jornada de ayer tuvo lugar en el Autódromo “José Muñiz” la realización de la clasificación y series de la primera fecha del año para la Categoría Monomarca 1300 en sus dos clases, y la clasificación y primera carrera para la Turismo Carretera 5000, utilizando solo el trazado tradicional (3s) con un reducido parque producto de la actual situación económica en un deporte como el automovilismo que cuenta con un costo considerable a esta altura de los acontecimientos.

Categoría Monomarca 1300

La Monomarca presentó un parque de 13 autos entre los Fiat 128 y los Fiat Uno, los que disputaron las dos series en forma conjunta previa clasificación que quedó en poder de Juan José Gallardo con el Uno que le ponen en pista Los Paramecánicos, seguido de Ricardo Garay y de Marcelo “Chelo” Sebastianelli y cuarto Leandro “Poroto” Fernández lo que dio lugar al armado de las dos grillas de largada en las primeras filas.

La primera serie fue un desfile super ligero de los tres punteros que se separaron del resto para vivir una lucha sin cuartel, donde Juanjo Gallardo dominó las acciones hasta que Chelo Sebastianelli con una maniobra de pizarrón, lo superó para quedarse con el parcial mientras Facundo Rodríguez pegado a los escapes de Sebastianelli hizo lo que pudo pero no alcanzó y llegó en el último escalón del podio.

Rudi Villafañe con el mejor Fiat 128 se acomodó cuarto y Juan José Garay con el Fiat Duna en quinto lugar para los seis giros pero sin entrar en la pelea de los de adelante que fue casi “de película”, como suele suceder en la especialidad.

Mano a mano Juanjo Gallardo y Chelo Sebastianelli en brillante espectáculo

La segunda serie mostró una situación similar con Ricardo Garay adelante y Leandro “Poroto” Fernández que de movida intentó superarlo, poniendo de manifiesto que se vería otro espectáculo como el anterior y así fue, porque si bien” Poroto” Fernández quedó fuera de juego por un trompo muy pronto, la lucha se centró en Garay defendiéndose de Horacio Fernández (Padre de “Poroto”) y de un sorprendente Francisco “Fran” Medina quien entró en la pelea muy cerca.

En un pasaje de la serie y en el frenaje de la “Horquilla de la Chacra” (para quienes conocen el “Muñiz”), Horacio Fernández con una maniobra magistral superó de un viaje a Medina y a Garay quedándose con el primer lugar, pero luego sobre el final un trompo como el de su hijo lo relegó bastante para quedar en el último lugar del podio, ganando Garay el parcial seguido de Medina.

Lo curioso de esta largada de la segunda serie es que corrieron Ricardo Garay y mas atrás su padre José Antonio Garay y en la misma largada, Leandro “Poroto” Fernández y su padre Horacio Fernández, y solo Medina quedó afuera de la familia porque su padre “Pancho” no corrió este fin de semana.

Horacio Fernández liderando sobre Ricardo Garay y con Leandro “Poroto” Fernández detrás

Para la grilla que se viene, Chelo Sebastianelli logró ganar la serie mas ligera ( 7.53.757) contra la mas lenta de Garay (8.02.021) por lo que Chelo largará en el cajón uno en la final dominguera, mientras que la segunda fila se armará con Juanjo Gallardo y “Fran” Medina, lo que promete una lucha similar a la que se vivió este sábado, con pocos pero buenos.

Categoría Turismo Carretera 5000

La clasificación de la Categoría TC5000 puso de manifiesto el rendimiento excelente del Falcon de Jorge Ramps, quien se quedó con lo mejor por una buena diferencia (1.333/1000 sobre “Garrafa” Ríquez mientras que en la tercera ubicación se colocaba el líder del torneo el chileno Eric Tejeda que presentó problemas con su batería que solucionó sobre la marcha

Detrás quedaba el resto y uno de los mejores de la visita era Aliro Guarda con su Chevy Nova que quedaba quinto en la clasífica detrás de Pablo “Pali” Alvarez y con este panorama un tanto incierto donde se jugaban muchas cosas dado que la competencia tenía puntaje y medio para el torneo que finaliza este domingo, mostró paridad en el inicio con Ríquez adueñándose de la punta pero por pocas vueltas dado que llegando al “frenaje de la Chacra” fue superado por Tejeda y por Ramps que de allí en más, entablaron una lucha “para alquilar balcones”, donde a falta de cuatro giros para terminar Ramps logra superar la marcha de Tejeda y si bien no logra alejarse mucho, daba la impresión que “estaba todo dicho” pero el hombre propone y Dios dispone y faltando dos vueltas, un golpe contra el piano de la curva “2” provocó que una bujía se saltara y el Falcon de Ramps quedara en cinco cilindros, lo que le alcanzó para llegar, pero detrás de Tejeda y con “Garrafa” Ríquez que a pesar de sus problemas pudo terminar en el último escalón del podio.

Detrás del trío quedó el chileno Aliro Guarda de muy buen rendimiento y luego su coterráneo Axel Pacheco ( el hijo del presidente de la categoría José Pacheco), y luego Dinko Bilicic y Alvaro Guarda, cerrando el lote Alberto Damianovich, Pablo “Pali” Alvarez ( pudo quedar mas adelante en pelea con Ríquez pero se retrasó) y Gustavo Campana con problemas mecánicos.

Eric Tejeda el gran ganador del sábado apunta a quedarse con el título

El espectáculo lo brindaron seguramente Tejeda y Ramps en una lucha mano a mano que por un cable de bujía, se llevó el piloto chileno que ahora lidera con mayor distancia el campeonato cuando se llega a la última carrera y todo hace presumir que lo que aconteció se repetirá entre los dos contendientes por lo que habrá que esperar la final del domingo.

En resumen, en ambas categorías brilló un soberbio espectáculo producto de una lucha manifiesta en todos los sectores del trazado, lo que no hace interpretar el espectáculo sabatino con “pocos pero buenos”, en una tarde done el público mayormente no acompañó al espectáculo y solo algunos aparecieron y se perdieron lo mejor de la tarde, las dos series de la Monomarca 1300 y la primera final de la TC5000.