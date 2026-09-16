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La Fórmula 1 ya tiene calendario para 2027 y la principal categoría del automovilismo mundial volverá a contar con Franco Colapinto entre sus protagonistas. El piloto argentino continuará como titular de Alpine, junto a Pierre Gasly, y disputará un campeonato que tendrá 24 fechas distribuidas entre Medio Oriente, Oceanía, Asia, América y Europa.

A diferencia de las temporadas 2025 y 2026, el campeonato no comenzará en Australia. La apertura será en Bahréin, el 14 de marzo, y una semana después la Fórmula 1 desembarcará en Arabia Saudita. Luego llegará Australia, el 4 de abril, para continuar con los Grandes Premios de Japón y China.

El nuevo calendario contempla además diez carreras sprint, que se desarrollarán en Bahréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, Brasil, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Franco Colapinto continuará en Alpine en la Fórmula 1 2027

La confirmación del calendario llega pocos días después de que Alpine oficializara la continuidad de Colapinto para la temporada 2027. El argentino, de 23 años, completará así una nueva etapa como piloto titular de la escudería francesa, donde compartirá nuevamente estructura con Pierre Gasly.

“Continuamos el viaje. Franco Colapinto completa nuestra alineación para 2027”, comunicó Alpine al anunciar la continuidad del piloto argentino.

La decisión puso fin a varias semanas de expectativa alrededor del futuro de Colapinto en la Fórmula 1. El equipo de Enstone había mantenido abiertas las conversaciones mientras avanzaba la temporada y, finalmente, confirmó al argentino antes de la reanudación de la actividad posterior al receso de verano europeo.

El propio Colapinto expresó su satisfacción por haber asegurado su continuidad en la máxima categoría:

“Estoy muy contento de permanecer con este equipo en 2027. Me siento muy feliz y muy establecido aquí, y ha sido aún mejor que hayamos hecho un progreso significativo este año en comparación con el pasado. Tenemos muchos más logros por alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para encontrar rendimiento y hacer que el coche sea cada vez mejor. Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar, y estoy agradecido al equipo, a Flavio y a Steve por la confianza depositada en mí para ser uno de sus pilotos en el futuro. Tengo muchas ganas de ver cómo se desarrollan las cosas y de centrarme, ante todo, en mi trabajo en la pista”.

Flavio Briatore destacó el crecimiento de Colapinto

Uno de los principales impulsores de la llegada de Colapinto a Alpine fue Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería. El italiano también fue una figura determinante en la decisión de mantener al argentino para 2027.

“Estamos muy contentos de confirmar nuestra alineación de pilotos para 2027 con Franco permaneciendo como piloto titular junto a Pierre. Para mí, mantener la consistencia es muy importante. Ahora estamos establecidos desde el punto de vista de los pilotos y he dicho muchas veces que, si bien esto es una parte importante del rompecabezas, lo más significativo que debemos hacer bien es diseñar y construir un auto de carreras rápido, que absolutamente sigue siendo nuestra máxima prioridad”, señaló Briatore.

Y agregó:

“Hemos visto a Franco realmente crecer y madurar hasta convertirse en un gran piloto este año. Sus resultados en Miami y Montréal confirmaron especialmente lo que ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula Uno y pertenece a este equipo. Espero que tanto Franco como Pierre sigan haciendo un trabajo fantástico en la pista y que todo el equipo empuje incansablemente hasta que estemos luchando, y ganando, en la parte delantera de este deporte”.

La referencia de Briatore a Miami y Canadá está vinculada a los mejores resultados obtenidos por Alpine durante la primera parte del campeonato 2026: Colapinto terminó séptimo en el Gran Premio de Miami y sexto en Canadá.

El calendario de Fórmula 1 2027 tendrá 24 fechas

La temporada comenzará en Bahréin el 14 de marzo y tendrá una primera parte especialmente intensa. Siete días después será el turno de Arabia Saudita y, tras un breve traslado hacia Oceanía, Australia recibirá a la Fórmula 1 el 4 de abril.

La gira asiática continuará con Japón, el 11 de abril, y China, el 18. En mayo llegará el turno de Norteamérica con Miami y Canadá, antes de que la categoría regrese a Europa.

El tramo europeo incluirá los Grandes Premios de Mónaco, Portugal, Gran Bretaña, Austria, Bélgica y Hungría. La competencia en Hungría, prevista para el 1° de agosto, será la última antes del receso de verano.

La actividad se reanudará cinco semanas después, con dos competencias consecutivas en Italia y España. Luego llegarán Azerbaiyán, Turquía y Singapur, antes de que la Fórmula 1 vuelva a América para las carreras de Estados Unidos, México y Brasil.

El cierre del campeonato tendrá tres fechas consecutivas en distintos escenarios: Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, donde el 12 de diciembre se disputará el último Gran Premio de la temporada.

Calendario completo de la Fórmula 1 2027

Bahréin: 14 de marzo*

14 de marzo* Arabia Saudita: 21 de marzo

21 de marzo Australia: 4 de abril*

4 de abril* Japón: 11 de abril*

11 de abril* China: 18 de abril

18 de abril Miami: 2 de mayo

2 de mayo Canadá: 23 de mayo*

23 de mayo* Mónaco: 6 de junio*

6 de junio* Portugal: 20 de junio

20 de junio Gran Bretaña: 4 de julio*

4 de julio* Austria: 11 de julio

11 de julio Bélgica: 25 de julio

25 de julio Hungría: 1° de agosto

1° de agosto Italia: 5 de septiembre*

5 de septiembre* España: 12 de septiembre

12 de septiembre Azerbaiyán: 26 de septiembre

26 de septiembre Turquía: 3 de octubre

3 de octubre Singapur: 10 de octubre

10 de octubre Estados Unidos: 24 de octubre

24 de octubre México: 31 de octubre

31 de octubre Brasil: 7 de noviembre*

7 de noviembre* Las Vegas: 20 de noviembre

20 de noviembre Qatar: 5 de diciembre*

5 de diciembre* Abu Dhabi: 12 de diciembre*

*Fechas con carrera sprint.

Las diez carreras sprint de la temporada 2027

El campeonato 2027 también tendrá diez competencias sprint. Estas carreras tienen aproximadamente un tercio de la duración de un Gran Premio tradicional y otorgan puntos a los ocho primeros clasificados.

Las sprint estarán presentes en Bahréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, Brasil, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, según el calendario anunciado para la próxima temporada.

De esta manera, Colapinto tendrá diez oportunidades adicionales de sumar unidades durante los fines de semana que incluyan este formato, además de los 24 Grandes Premios convencionales.

El presente de Colapinto y Alpine

La confirmación de la continuidad del argentino se produjo en un momento en el que Alpine mostró una evolución respecto del campeonato anterior. El modelo A526 permitió al equipo francés ubicarse durante las primeras seis fechas como el mejor del grupo de escuderías que pelea por detrás de los principales equipos.

Hasta el momento, Colapinto disputó los 12 Grandes Premios del campeonato 2026 y acumuló 19 puntos, lo que le permite ocupar el duodécimo puesto del Campeonato Mundial de Pilotos. En total, suma 24 unidades desde su llegada a la Fórmula 1.

Además, consiguió seis clasificaciones entre los diez primeros durante la temporada actual y sumó puntos en seis de las primeras 12 fechas.

Alpine, por su parte, marcha sexto en el Campeonato Mundial de Constructores, con 63 puntos, a tres unidades de Racing Bulls, que acumula 66. El objetivo para la segunda parte del campeonato será recuperar rendimiento para sostener la pelea en la zona media.

En ese contexto, el trabajo de Colapinto también fue seguido por otras escuderías. Mientras Alpine demoraba la confirmación, hubo consultas de representantes de otros equipos para conocer la situación contractual del argentino, aunque no se concretaron propuestas formales.

La evolución del piloto argentino hasta la Fórmula 1

Colapinto nació en Pilar, Buenos Aires, y comenzó a competir en karting a los nueve años. Su recorrido por las categorías formativas incluyó un destacado paso por la Fórmula 4 Española en 2019, donde fue campeón con Drivex School después de conseguir 11 victorias, 13 podios y 10 pole positions en 21 carreras.

En 2020 compitió en la Fórmula Renault Eurocup y en las Toyota Racing Series, campeonatos en los que terminó tercero. Un año después amplió su experiencia internacional al competir en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA y la European Le Mans Series con G-Drive Racing. Ese recorrido incluyó además su debut en las 24 Horas de Le Mans.

Su salto a la Fórmula 3 de la FIA se produjo en 2022, cuando corrió para Van Amersfoort Racing. En su primera temporada consiguió dos victorias y cinco podios y terminó noveno en el campeonato.

En 2023, ya como integrante de la Williams Driver Academy, pasó a MP Motorsport y terminó cuarto en la clasificación general, con dos victorias en carreras sprint.

Después de una breve participación en la Fórmula 2 a finales de 2023, disputó la temporada completa de 2024 en esa categoría. Antes de llegar a la Fórmula 1, acumuló 36 carreras en F3 y 22 en F2, experiencia que precedió a su debut con Williams.

El entonces director del equipo británico, James Vowles, decidió reemplazar a Logan Sargeant por el argentino, quien tuvo así su oportunidad de competir en la máxima categoría.