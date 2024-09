Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jefe de equipo de Williams, James Vowles, felicitó al argentino Franco Colapinto tras el undécimo puesto que consiguió en el Gran Premio de Singapur y destacó que hizo “una carrera fantástica”.

El argentino llegó a escalar hasta el noveno lugar tras una muy buena largada, pero finalmente terminó cediendo terreno al parar en boxes y quedó a las puertas de sumar puntos nuevamente, tras conseguirlo el fin de semana pasado en Azerbaiyán.

Luego de la carrera, Vowles le dijo a Colapinto que “hiciste una carrera fantástica. Es una de las más duras que has disputado nunca y estabas ahí, a un segundo de los puntos”.

Además, agregó: “Creo que teníamos un coche este fin de semana que, si hacíamos todo bien, podíamos sumar puntos. Pero te puedo decir una cosa: estoy muy emocionado por estas últimas seis carreras juntos. Hay un coche rápido y mucho potencial”.

Ante este comentario, Colapinto se mostró de acuerdo: “Podía seguirles el ritmo con Red Bull, con Haas y Aston Martin, así que es prometedor. No me sentía bien para luchar, pero sí, sigamos mejorando”, y confesó que sintió un gran malestar estomacal durante la carrera: “Creo que era por la bebida, pero mucho dolor de estómago. No sé si era por el azúcar o algo así, pero fue un dolor de estómago bastante intenso”.

Por su parte, el ingeniero del equipo, Gaetan Jego, le comentó que esta carrera “es un buen aprendizaje. Te está fortaleciendo. Es una carrera difícil, probablemente la más difícil de tu vida hasta ahora”.

Pese a no conseguir sumar puntos, Colapinto protagonizó una de las mejores maniobras de la carrera al escalar tres posiciones en la largada y luego demostró que está a la altura de la categoría reina del automovilismo, donde no bajó del duodécimo puesto en ninguna de las tres carreras.

La próxima prueba para Colapinto en la Fórmula 1 será el 20 de octubre, cuando dispute el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas. (NA)

Leé más notas de La Opinión Austral