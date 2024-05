Thiago Díaz llega de la mejor manera a este nuevo desafío de la Rotax RMC. El piloto santacruceño viene de lograr 2 podios consecutivos en la última competencia con fecha doble realizada en el kartódromo de Baradero en provincia de Buenos Aires.

El nacido en Río Gallegos logró ese finde de semana hacerse dueño de la clasificación y las dos series lo que le permitió largar desde la mejor posición el día domingo.

Con una final programada a 25 vueltas, Díaz logró escaparse en la punta de la carrera y hacer una pequeña ventaja sobre sus más inmediatos seguidores, al pasar las vueltas el pelotón de cola logró alcanzarlo y luego fue superado quedando en la posición.

La entrada de “pace car” por un incidente en pista volvió a juntar a los 26 pilotos y, al volver a salir, Thiago logró avanzar al tercer puesto y alcanza la bandera a cuadros en segunda posición. De esta manera, el piloto riogalleguense se hace acreedor al segundo escalón del podio del sábado y domingo.

“Esperamos estar muy competitivos ya que vinimos a probar en la semana y los tiempos de prueba fueron excelentes, cambiamos algunas configuraciones para la puesta a punto del chasis y creemos que vamos a estar a la altura de las circunstancias”, dijo el piloto.

Además, agradeció “a todos los amigos y sponsors que hacen posible mi participación a nivel nacional. Son tiempos muy difíciles, pero la gente me sigue ayudando. Así que eso me pone contento. No quiero dejar pasar este momento para agradecerles con todo mi corazón a mi familia y a mi gran equipo, el JFM Kart Team de Pitu Janson, el gran esfuerzo y sacrificio que hacen para que yo siga representando de la mejor manera a mi ciudad Río Gallegos y a mi querida provincia de Santa Cruz”, expresó.