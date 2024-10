Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Thiago Díaz, joven piloto de karting de Río Gallegos, ya está en Italia listo para participar en el Mundial de Karting. En una entrevista desde Europa con La Opinión Austral, destacó su orgullo por representar a la Argentina y habló sobre su preparación intensa junto a su equipo. “Es un trazado difícil, pero nada es imposible”, aseguró.

Además, piloto santacruceño posó con la bandera de La Opinión Austral en Spiaggia Marina Grande, una impresionante playa de la Isla de Capri.

Thiago Díaz desde Italia.

Díaz, que viajó acompañado por su padre, explicó que las claves de su entrenamiento fueron la constancia y los ajustes técnicos basados en su experiencia del Mundial 2023 en Bahréin. “Me di cuenta de que si me concentro, no estoy tan lejos”, comentó confiado. Además, resaltó la importancia de la telemetría y la relación de confianza con su equipo, que será fundamental para enfrentar los desafíos en el trazado italiano.

El apoyo de su familia, especialmente de su padre, será otro impulso clave para el joven santacruceño, quien ya está mentalizado en dar lo mejor en la competencia internacional. “Que mi papá esté acá y pueda disfrutar conmigo esta aventura es muy bonito. Tenerlo al lado es muy satisfactorio”, expresó el joven.

Este año, el evento internacional se llevará a cabo en el Circuito Internacional di Napoli, en Sarno, Italia, del 19 al 26 de octubre. Una cita especial, ya que se celebra el 25° aniversario de este prestigioso campeonato que reúne a los mejores pilotos de karting de más de 60 países.

El Grupo La Opinión Austral realizará una cobertura especial de la participación de Thiago Díaz en el Mundial Rotax. A través de todas nuestras plataformas, te brindaremos las últimas noticias, entrevistas, fotos y videos para que puedas seguir de cerca la actuación de nuestro representante.

