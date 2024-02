Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el Grilón Arena, Hispano Americano cayó frente a Racing de Chivilcoy por 86-60 en una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquet. Los locales fueron muy superiores en el primero y segundo cuartos. Luego el Celeste despertó, pero era muy tarde. El jugador del partido fue José Peralta, anotando 18 puntos.

Partido

Racing arrancó de la mejor manera, Emilio Stucky y Jorge Peralta fueron claves para que La Academia sacara doce puntos de ventaja. Esteban Cantarutti del Celeste logró descontar algunos puntos que no servían de mucho. A falta de cinco minutos, los locales ganaban 19 a 3 y rápidamente Eduardo Japez pidió tiempo muerto. “Chiche” estaba bastante enojado. Los de Chivilcoy se llevaron este cuarto por 29 a 17.

El segundo cuarto fue el de los errores, ambos planteles estuvieron tres minutos sin poder convertir. El entrenador celeste mandó al campo de juego a los “pibes” Martínez, Zarco y Gauna, los cuales respondieron de muy buena manera y el club riogalleguense achicó la diferencia. La Academia se fue al vestuario superando 47-31 a Hispano Americano.

El tercer cuarto fue muy disputado, muchas faltas y discusiones entre los jugadores. “La Foca” Peralta despertó en este cuarto, anotando dos triples. Esteban Cantarutti fue otro quién brilló en el parcial, marcando 12 puntos en estos diez minutos. En los instantes finales se vivió un partidazo, el Celeste logró acercarse bastante, pero los locales ampliaron la diferencia. Racing se iba al último cuarto ganando por 66 a 53.

Durante los últimos diez minutos, Racing volvió a brillar y superó en todos los aspectos a Hispano. La Academia superó por 86–60 al Celeste, que bajó hasta la decima posición de la Conferencia Sur de esta Liga Argentina.

Calendario apretado

En lo que falta de este mes, Hispano tiene por delante su último encuentro como visitante este viernes frente a Pergamino. Mientras que el 15 se enfrentará a Pilar, el 17 chocará contra Lanús y dos días más tarde se medirá frente a Quilmes de Mar del Plata. Los tres en condición de local.

Mientras en marzo el conjunto de Eduardo Japez tendrá otra vez más partidos de visitante que de local. Tendrá que viajar a jugar frente a estos equipos: el 1 vs. Ameghino, el 3 vs. Provincial, el 5 vs. Tomás de Rocamora y el 7 vs. La Unión de Colón.

Ya a fines de ese mes, el Celeste cerrará el calendario frente a Racing de Avellaneda el día 16, Deportivo Viedma el 28 y dos días más tarde enfrentará a Villa Mitre, los tres en casa.