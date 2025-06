Luego de que La Opinión Austral diera a conocer que Hispano Americano —institución que atraviesa su centenario— venderá su plaza en la Liga Argentina de Básquet, responsables de la comisión directiva y de la subcomisión de básquetbol del club de Río Gallegos convocaron a una conferencia de prensa para este jueves, a partir de las 18 horas.

Conferencia de prensa del Hispano Básquet: FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.

La noticia representa un golpe duro para el básquet de Santa Cruz. El “Celeste” posee una trayectoria destacada en la disciplina y fue el único equipo de la provincia en alcanzar los niveles más altos del deporte a nivel nacional, dentro de un circuito reconocido por su calidad técnica e intensidad competitiva.

El primero en brindar detalles sobre esta salida fue Sebastián “Sepi” Morales, de la subcomisión de básquet: “El tiempo nos fue dando distintos resultados que nos permitieron llegar a un lugar en el cual las necesidades de recursos eran otras. Lo pudimos sobrellevar de la mejor manera posible durante un buen tiempo, pero la realidad del país fue generando mayores necesidades”, explicó.

No obstante, hizo hincapié en que “esto no es una queja: la subcomisión está plenamente agradecida con todos los estamentos provinciales, municipales, privados, con toda la gente que nos acompaña en un proceso tremendamente gratificante, que superó todos los sueños y expectativas. Pero había una piedra angular que mantuvimos desde el primer día y era que el básquet profesional no podía socavar la estabilidad del club”.

La presidenta del Club Hispano Americano de Río Gallegos, Claudia Dambrosio. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Seguidamente, tomó la palabra Claudia Dambrosio, presidenta del Hispano Americano, quien precisó que se trató de “una decisión consensuada, muy difícil de tomar después de tantos años de participar en ligas profesionales. Fueron últimos meses muy complejos…el tema de la logística, tratando de abaratar costos”.

Indicó que si bien “siempre estuvo acompañado el Gobierno provincial, el Gobierno municipal, las empresas, todos los sponsors que con su granito de arena han acompañado este proceso de crecimiento de la Liga todos estos años”, lamentablemente “se hizo un cuello de botella, la situación económica no acompaña y nosotros como miembros de la comisión directiva tenemos que pensar en cuidar los intereses de la institución”.