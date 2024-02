Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hispano Americano fue aplastado frente a Pico FC de La Pampa por 90-59 en la Liga Argentina de Básquet. El conjunto de Eduardo Japez en el tercer cuarto se desconcentró y los locales supieron hacer la diferencia. El jugador del partido fue Manuel Peyronnet, anotando 16 puntos. El próximo lunes el Celeste visitará a Ciclistas de Junín a partir de las 21:00.

En los primeros diez minutos, Gonzalo Torres arrancaba con todo, robaba pelotas y además anotaba. El Celeste se ponía adelante en el marcador, pero no por mucho. Con la experiencia de Peyronnet y Bonfligli, Pico FC se ponía por delante, pero el Celeste se recuperó y logró empatar este cuarto muy parejo. El resultado fue 25-25.

El segundo cuarto fue muy parejo, se vivieron diez minutos de ida y vuelta. Pico FC se ponía por delante, pero Esteban Cantarutti del Celeste se hizo notar y achichó la diferencia a falta de cinco minutos para finalizar este cuarto. Sobre los minutos finales, el local fue más y se fue a los vestuarios ganando por 44-36.

Pico FC arrancó de la mejor manera el segundo tiempo, tres triples de Franco Zalabardo y uno de Felipe Bonfigli el local supo sacarle una diferencia de 20 puntos al inicio de estos diez minutos. Debido a esto, Eduardo Japez pide minuto muerto. Los de La Pampa fueron ampliamente superiores a los riogalleguenses y se llevaron este cuarto por 69 a 44.

Ya en el último cuarto Pico FC siguió con la superioridad ante Hispano Americano. Finalmente la institución de La Pampa le dio una paliza al Celeste por 90-59. El próximo lunes el conjunto de Japez tendrá que levantar cabeza frente a Ciclistas de Junín.

Calendario apretado

Tras la derrota frente a Pico, el lunes el Celeste se medirá contra Ciclistas de Junín, el 7 frente a Racing de Chivilcoy y el 9 contra Pergamino. Todos estos partidos de Hispano los jugará de visitante.

Y para cerrar el mes de febrero, Hispano tendrá tres enfrentamientos en condición de visitante, el 15 se enfrentará a Pilar, el 17 chocará contra Lanús y dos días más tarde se medirá frente a Quilmes de Mar del Plata.

Mientras en marzo el conjunto de Eduardo Japez tendrá otra vez más partidos de visitante que de local. Tendrá que viajar a jugar frente a estos equipos: el 1 vs. Ameghino, el 3 vs. Provincial, el 5 vs. Tomás de Rocamora y el 7, vs. La Unión de Colón.

Ya a fines de ese mes, el Celeste cerrará el calendario frente a Racing de Avellaneda el día 16, vs. Deportivo Viedma el 28 y dos días más tarde frente a Villa Mitre, los tres en casa.