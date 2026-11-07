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La visita del papa León XIV a la Argentina movilizó a comunidades católicas de toda la Patagonia. Desde Santa Cruz, grupos de jóvenes, familias y referentes de distintas instituciones religiosas organizaron actividades para reunir fondos y recorrer cientos de kilómetros con un mismo objetivo: participar de los encuentros previstos entre el 8 y el 11 de noviembre y escuchar el mensaje del Pontífice.

En Caleta Olivia, la Acción Católica prepara su viaje a Buenos Aires con una delegación de aproximadamente 22 integrantes, entre adolescentes, jóvenes y adultos responsables. María de la Paz Salinas, referente de la institución, contó al móvil de La Opinión Austral cómo se organizaron para concretar el traslado y la expectativa que genera la llegada del Papa, después de 39 años sin una visita pontificia al país.

Tapa del Diario La Opinión Austral del sábado 7 de noviembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina.

“Ya estamos en la cuenta regresiva. Estamos a dos días de que llegue él”, expresó Salinas, quien destacó el significado de una convocatoria que reúne a distintas generaciones de fieles.

Acción Católica de Caleta Olivia: rifas, ferias y kilómetros solidarios para viajar

El viaje a Buenos Aires requirió meses de organización y el acompañamiento de la comunidad. Desde septiembre, los integrantes de Acción Católica realizaron ferias de platos todos los domingos a la salida de la parroquia San Juan Bosco.

“Los chicos estuvieron metiendo una feria de platos todos los fines de semana desde septiembre aproximadamente”, contó Salinas, quien agradeció la colaboración de los vecinos y el acompañamiento del padre Raúl.

La campaña solidaria también incluyó una rifa y la venta simbólica de kilómetros para afrontar los gastos del traslado y el alojamiento de los choferes. Cada número de la rifa tiene un valor de $5.000, mientras que cada kilómetro se ofrece a $2.000.

“Tenemos todavía a la venta los numeritos de una rifa solidaria que tiene un valor de 5.000 pesos. Eso es para cubrir los gastos que se van a realizar allá y también el alojamiento de los choferes”, explicó.

La iniciativa permitió que adolescentes y jóvenes pudieran sumarse a una experiencia que, para muchos, representa la posibilidad de conocer por primera vez a un Papa.

El encuentro con León XIV en Buenos Aires: horarios y organización

La delegación de Caleta Olivia partirá durante la madrugada del domingo para participar del Encuentro de Jóvenes con León XIV, previsto para el martes a las 20:30.

Sin embargo, la organización anticipó que los asistentes deberán llegar con varias horas de anticipación debido a la cantidad de personas convocadas y los controles de seguridad previstos antes de ingresar al sector del encuentro.

Salinas explicó que el recorrido del Papa incluirá aproximadamente siete kilómetros, con vallas a ambos lados del trayecto, y que los participantes podrán seguirlo hasta el escenario ubicado en el Monumento a los Españoles.

Durante su estadía, los integrantes de Acción Católica se alojarán en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, en Palermo, a unos 20 minutos del lugar donde se desarrollará la actividad.

La referente señaló que la delegación estará integrada por alrededor de 22 personas, entre jóvenes y adultos que acompañarán al grupo. “Hay un grupo de adolescentes y jóvenes que sabían que iba a venir y dijeron: ‘Sí, yo quiero eso, quiero sumarme, yo quiero verlo'”, relató.

Jóvenes de Santa Cruz y Tierra del Fuego: una experiencia histórica

La expectativa también atraviesa a quienes viajarán desde otras localidades de Santa Cruz. La visita de León XIV tiene un significado especial para los jóvenes que no tuvieron la oportunidad de conocer a Francisco durante su pontificado y que ahora podrán participar de un encuentro con el actual líder de la Iglesia católica.

“Muchas veces no saben si van a poder volver a verlo. Y también pensemos que para ellos es el primer Papa que van a conocer”, señaló Salinas.

La referente destacó, además, que la convocatoria trasciende a la comunidad católica: “Él es un líder mundial, no solo para la Iglesia, sino para todos”.

En ese sentido, consideró que la visita representa una oportunidad para fortalecer los vínculos entre las comunidades y compartir un mensaje de fe.

“Caleta Olivia va a estar presente. Va a estar presente la provincia de Santa Cruz. Hay muchos que viajan particularmente, nosotros viajamos como una institución que es Acción Católica”, afirmó.

De Caleta Olivia a Córdoba: otros jóvenes santacruceños también estarán presentes

La movilización patagónica tendrá otro punto de encuentro en Córdoba, donde integrantes del grupo juvenil San Expedito, de Caleta Olivia, participarán de las actividades previstas por la visita papal.

Cuatro jóvenes de esa comunidad viajarán junto a integrantes de Pico Truncado. La coordinadora del grupo, Carolina Chumbita, contó a La Opinión Austral que los participantes esperan escuchar el mensaje del Pontífice.

Carolina Chumbita, coordinadora del grupo San Expedito de Caleta Olivia con la tapa especial de La Opinión Austral. Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral

“Están muy entusiasmados, emocionados y expectantes de lo que va a decir el Papa, del mensaje que les va a dejar a los jóvenes”, expresó.

Para concretar el viaje, la comunidad comenzó a reunir fondos durante el año, con rifas y distintas actividades solidarias. “Los chicos saben lo que les costó y lo disfrutan mucho más”, destacó Chumbita.

La delegación participará de la misa prevista en Córdoba, para la que los jóvenes tenían previsto comenzar a hacer fila el lunes 9 de noviembre, desde las 14:00 aproximadamente, en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). La celebración está programada para el martes 10 a las 10:00.

Narela Jaimes, la joven de Caleta Olivia que representará a la diócesis

Entre los representantes santacruceños también estará Narela Jaimes, de 22 años, integrante del grupo juvenil San Expedito, quien fue elegida para representar a la Diócesis de Río Gallegos en el Encuentro de Jóvenes en Buenos Aires.

La joven viajará junto a Agustín Andrade, de Río Gallegos, mientras que Santino Lujea, de Las Heras, representará a la Región Patagónica en una actividad que reunirá a las ocho regiones del país.

Narela Jaimes en la términal de colectivo con la tapa especial de La Opinión Austral. Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral

“Estoy muy emocionada y muy contenta de que me eligieron para representar a los jóvenes de la diócesis, represento Santa Cruz y Tierra del Fuego en la vigilia de jóvenes en Buenos Aires, voy a estar en la zona 1, muy cerca de él”, manifestó Jaimes antes de partir.

Su participación incluirá actividades previas al encuentro principal y una vigilia junto al Papa. También invitó a otros jóvenes a acercarse a las comunidades religiosas y conocer las propuestas de los grupos juveniles.

“Bienvenidos todos, vayan y anuncien”: el mensaje que acompaña a los peregrinos

Para María de la Paz Salinas, la experiencia no termina en la posibilidad de ver al Papa, sino que también implica llevar a las comunidades un mensaje para compartir después del viaje.

La referente de Acción Católica retomó el lema que identifica al movimiento: “Bienvenidos todos, vayan y anuncien”.

“Hay que no pierdan la fe, porque la fe no se tiene que perder. En los momentos más difíciles hay que estar donde la fe es lo que te tiene que acobijar, acompañar y no sentirse excluido, como él dice: ‘Bienvenidos todos'”, expresó.

Desde Caleta Olivia hasta Buenos Aires y Córdoba, las delegaciones santacruceñas concretarán un viaje que comenzó mucho antes de subir a un colectivo o preparar las valijas: con actividades comunitarias, esfuerzos compartidos y el acompañamiento de quienes hicieron posible la partida.

Para muchos de esos jóvenes será su primer encuentro con un Papa. Para sus comunidades, una oportunidad de compartir la fe y regresar a Santa Cruz con el mensaje de León XIV.