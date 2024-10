Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El juicio por el asesinato de Nehuen Pozo (16) llegó a su fin el lunes pasado con lectura de la sentencia en la sala de la Cámara Criminal de la localidad de Caleta Olivia. Por unanimidad, el tribunal compuesto por los jueces Mario Albarrán, Franco Villalón Lescano y la jueza Griselda Bard, resolvió condenar a Ramiro Vilche a la pena de 20 años de prisión por considerarlo autor penalmente responsable del homicidio simple. El adolescente Pozo murió tras ser apuñalado en tres ocasiones por la espalda el 24 de abril del 2022.

La jornada, que comenzó alrededor de las 12 horas, fue presenciada por el tribunal, el fiscal camarista Carlos Rearte (que había estado ausente en los alegatos por cuestiones de salud); de la parte de la víctima se encontraba su madre Alejandra Beroiza, la querella de doctor Marcelo Fernández, Lautaro Roldán (amigo de Pozo que también fue apuñalado), y los familiares del adolescente; mientras que de la parte del acusado estuvieron el abogado Heraldo Nanni, su defendido Vilche y los familiares del joven.

Ramiro Vilche junto a la defensa. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN ZONA NORTE.

Al finalizar la lectura, La Opinión Zona Norte habló con Beroiza, la madre de la víctima, quien comentó que “quedó claro que no es lo que pedíamos, no es la justicia que queríamos” , indicó que “la pena que le dieron es lo mínimo” y dijo que “si le daban menos años iba a ser mucho más grave de lo que vienen provocando hasta ahora”. Asimismo, mencionó que aunque le queda un camino largo, “no me voy a rendir y voy a pedir que se haga justicia como se tiene que hacer y solicitar que haya jueces que trabajen bien, con imparcialidad, como lo tienen que hacer”.

“No nos aceptaron el pedido de alevosía, eso es totalmente grave porque hubo una testigo presencial y muy clara que identificó en un croquis cómo fue el hecho, ahí cambió todo y él (por el magistrado Albarrán) tenía que haber trabajado con imparcialidad y decir ‘sí,tengo que aceptar el pedido de la ampliación porque hay una testigo que está diciendo de qué manera mataron a Nehuen‘, pero se agarra que un código de a 30 años que ningún juez lo toma”, manifestó a La Opinión Zona Norte.

Nehuen Pozo a los 16 años junto a su mamá Alejandra Beroiza.

También se refirió al juez de Instrucción Penal que investigó el crimen de su hijo, el magistrado Marcos Pérez Soruco. Beroiza dijo que va a seguir exigiendo su desafuero e indicó que si no hace nada “en unos meses más va a estar sentado acá (en el estrado) y cuando vengan por un apuñalado por la espalda va a decir que es un culposo”. Con esto hace referencia a que, en su momento, Pérez Soruco liberó a Vilche al cambiar la caratula de la causa.

Finalmente, al ser consultada por unas palabras para las familias que pasaron por juicios similares y se quedaron disconformes con las penas, manifestó: “Les digo que no se queden con la palabra de un juez, que investiguen y no piensen que una persona que está en el estrado como juez es un Dios”. Asimismo, continuó diciendo “no me voy a quedar callada ni quieta, voy a ir a donde tenga que ir, voy a investigar a quien tenga que investigar, porque así trabajan en Caleta Olivia y hay muchos asesinos sueltos al que les dan pocos años de prisión”.