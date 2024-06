Volvieron las 12 cuotas, los trabajadores municipales cobraron su aguinaldo, pero ni aún así hay espíritu festivo en los comercios de Caleta Olivia. Las ventas por el Día del Padre, no repuntan pese a las ofertas y promociones. Muchos locales esperaban contar con un oxígeno para esa fecha especial, sin embargo, el poco movimiento, aunque aún restan cinco días, no los pone muy optimistas.

Las clásicas picadas, lo más buscado en internet.

Acuerdos con los bancos por promociones, las cuotas fijas del Gobierno o el esfuerzo propio de cada comerciante. Todo vale a la hora de vender y el público lo sabe. Llegar a fin de mes es cada vez más difícil y el bolsillo necesita aprovechar cada promoción o beneficio al que logren acceder.

“Hay muy poco interés en los regalos para papá. No sabemos si es porque no hay plata, o por cuál razón, pero lo cierto es que no tenemos muchas expectativas de ventas”, indicó la propietaria de un local en el que se venden artículos de marroquinería. Un mate varía entre los $4.000 y los $35.000. Una tabla de madera se la encuentra desde $8.500 hasta los $35.000 o un porta yerba los $10.500

Las regalerías con su popurrí de productos, un lugar favorito.

En las casas de indumentaria y prendas de vestir, la situación no cambia. Aunque impulsan ofertas para “regalar”, la venta no se mueve. En uno de los lugares visitados ofrecen, en la cercanía de la Copa América, camisetas de fútbol. Dependiendo la calidad, se las puede encontrar desde los $16.500 hasta los $25 mil para talles especiales, o los buzos van desde los $26.000 o las camperas rompevientos en $45.000. “La gente pregunta mucho”, indicaron y reconocieron que las ventas se logran “por la tarjeta, tenemos tres cuotas sin interés”.

El fútbol pasión de multitudes, también de Papá.

Esa tendencia ya es nacional. Las expectativas para la clásica celebración son más que modestas, ya que seis de cada diez comercios pymes proyectan que las ventas tendrán una caída. Indumentaria (16%), Informática TV y Video (11%), salidas gastronómicas y Vinos y Licores (10%) son los rubros más elegidos, por el momento.

El gasto promedio para este Día del Padre en Caleta Olivia se estima rondará entre los $50 mil y $70 mil. Para los que ya no pueden “tarjetear” porque el límite está agotado con las compras del súper, una alternativa son las regalerías. Una billetera puede conseguirse a $8.000, un cinto a partir de $15.000 o una bufanda desde los $8.000.

Calidad y precio, otra de las cosas que la gente se fija.

A nivel nacional las estimaciones son similares. Una relevamiento de Focus Market da cuenta de que el ticket promedio que “piensa” en gastar la gente para agasajar a Papá, es de unos $50.000. “Para los comercios, el Día del Padre es la primera fecha comercial del año. Las ventas minoristas de acuerdo a la CAME presentan una caída del 18,4% en el acumulado del año. Los rubros con mayor participación en la proyección de la demanda son Indumentaria, Informática y Tv, Experiencias y Vinotecas”, detalló Damián Di Pace, director de Focus Market

La variedad de precios en los mates da para todos los bolsillos.

El otro adversario

En tiempos de crisis, la gente busca precios y adquiere dónde más le conviene. Y ahí es dónde los comerciantes de “carne y hueso” llevan la desventaja con respecto a las compras por internet. Los poseedores de una billetera virtual, cuentan con facilidades más grandes e incluso mejores promos, reintegros y la posibilidad de devolver.

Otro sitio de consulta privilegiada son los de redes sociales o páginas de compras, como Marketplace. Allí se consigue de todo para todos los bolsillos. En indumentaria como buzos de invierno parten desde los $15.000 cada uno, o un termo para el padre matero, con 3 tazas de acero inoxidable, también a $15.000.

En los locales o en internet, 3 de cada 10 prefieren una prenda.

“La proyección de gasto para el Día del Padre está asociada a compras financiadas con tarjetas de créditos y ofertas, promociones y descuentos en billeteras digitales. Por su parte, el programa Cuota Simple en hasta 12 cuotas aparece como una de las opciones más buscadas para la compra de bienes de ticket superior al promedio”, señala el informe. Algo que en realidad está vigente para las compras cotidianas y cobra más fuerza para un desembolso especial.

Leé más notas de La Opinión Austral