Clubes de Caleta Olivia se preparan para el regreso de la actividad

Luego de cinco meses y un poco más sin poder trabajar ni realizar actividades deportivas, los clubes de Caleta Olivia preparan el regreso de los niños a las instalaciones del club.

Cada institución que quiera retornar deberá presentar un protocolo ante la Municipalidad de la ciudad y de ahí se confirmará o no la reapertura de la actividad.

Las mismas deberán ser todas, sin excepción, con protocolo por la pandemia de COVID-19.

Uno de los impedimentos es realizar actividades en lugares cerrados. Por lo tanto, solo podrán realizar aquellos clubes que tengan su propia cancha.

Mar del Plata

Leonardo Paez, vicepresidente del “lobo”, afirmó a La Opinión Zona Norte que las actividades volverán formalmente el próximo 7 de septiembre.

“Hemos unido las categorías 2006 a 2016 en cinco grupos, y los distribuimos en los cinco días de la semana”, explicó.

Los entrenamiento serán “entre las 14 a 18”, y cada turno tendrá un total de “20 chicos con la distribución de cancha de 25 metros por 4 para cada nene”, aseguró Paez.

El protocolo establecido por la Municipalidad impide que se realicen partidos, torneos, o trabajos grupales. Por lo tanto todos los clubes deberán enfocarse en entrenamientos individuales.

“Realizaremos trabajos físicos y técnicos, ya que no hay posibilidad de que haya contacto entre chicos, ni ejercicios grupales”, expresó el vicepresidente.

Los horarios que eligieron fue una decisión en conjunto de los directivos.

Las actividades deberán ser al aire libre, por lo tanto, en el “lobo” será en el predio deportivo que cuenta con una cancha de medidas reglamentarias.

Talleres

Franco Herrera, coordinador de la escuelita de fútbol infantil de Talleres, confirmó que esperan la aceptación del protocolo que presentaron ante la Municipalidad.“Si lo aceptan, el día martes irán al club a ver cómo trabajaremos con protocolo”, afirmó.

La idea de los directivos es empezar el día 7 de septiembre, será solamente con la escuela de fútbol. “Largaremos con chicos de 6 años hasta 12”, comentó Herrera.

Por ahora, decidieron no incluir a chicos de 4 y 5 años debido a que los niños no pueden compartir con sus compañeros, ni material, ni saludarse. Mucho menos jugar un partido.

El proyecto de Talleres será con 9 niños por turno y un profesor a cargo. Trabajarán en las instalaciones de la cancha de césped sintético que tiene el club.

“Cada nene deberá ingresar con su barbijo, le tomamos la temperatura, le ponemos alcohol en gel y le asignamos un lugar para trabajar”, aseguró el profe “Mota”, como todos lo conocen en el club.

Al no poder realizar partidos, se deberá hacer trabajo solamente técnico y físico. Por lo tanto, “cada uno tendrá su lugar, su cono y su pelota, y ahí dejarán sus pertenencias”, aportó el coordinador.

El problema con los niños que son mayores de 12 años, es que están federados en AFA, por lo tanto todavía no pueden realizar ninguna actividad. “La idea que teníamos era trabajar con más chicos, pero hasta ahora nos dijeron que solo 9”, expresó.

Del lado de Talleres, esperan la aceptación del protocolo para comenzar definitivamente el próximo 7. Retornarán las actividades luego de cinco meses de inactividad. Será una forma de regresar. Diferente, pero regreso al fin.

SÓLO VOLVERÁN AQUELLOS QUE TIENEN SU PROPIA CANCHA

El retorno a las actividades no serán para todos los clubes de Caleta Olivia. Aquellos que no tienen sus instalaciones, su predio, su cancha, no podrán volver por protocolo establecido por la Municipalidad local.

Algunas instituciones, solían trabajar en espacios educativos, en playones, en canchas de fútbol 5 que alquilaban, o en gimnasios municipales.

Todos estos ámbitos permanecen cerrados por la pandemia de COVID-19. Trabajar en playones deportivos está prohibido, porque no está permitido que se realicen actividades en grupo.

Diferente es la situación en la localidad de Las Heras, donde se puede entrenar en espacios cerrados, y sí están habilitadas las canchas de fútbol 5. Por lo tanto, los clubes que no tienen su propia sede, si desean pueden entrenar en las mismas. Es todo lo contrario a lo que sucede en Caleta Olivia, por lo menos hasta el momento.

Donde se estableció que pueden volver a realizar actividades al aire libre, entrenamientos individuales y por ahora sin competencias próximas a realizarse.

En esa ciudad, con el protocolo que propuso la Municipalidad para el retorno de estas actividades, solo se benefician los clubes que tienen su predio, en el caso de Talleres y Mar del Plata por ejemplo.

Pero los clubes barriales, aquellos que carecen de su propia cancha, de su propio gimnasio, y que ante esta falta de lugares debían alquilar canchas de fútbol 5 o entrenarse en gimnasios municipales, hoy cerrados, no volverán por el momento. Los clubes sociales esperan la apertura de las canchas de fútbol 5 para poder entrenarse