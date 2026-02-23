Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno Nacional oficializó este 23 de febrero la recompensa de cinco millones de pesos para quienes aporten datos útiles que permitan dar con el paradero de Mario César García, el hombre desaparecido en la provincia de Santa Cruz hace más de dos meses.

La medida fue dispuesta a través de la Resolución 131/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, firmada el 13 de febrero por la ministra Alejandra Monteoliva y publicada este lunes en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Allanamiento en la remisería ubicada en la avenida Eva Perón. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

La recompensa fue establecida en el marco de la Ley N° 26.538, que regula el Programa Nacional de Recompensas. El ofrecimiento responde a un pedido formal del Juzgado Provincial de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia, a cargo del juez Marcos Pérez Soruco, en la causa N° 88.070/25, caratulada “CRUZ, GISELLA YAMILE S/ FORMULA DENUNCIA”.

Según consta en la resolución oficial, se agotaron diversas medidas probatorias para dar con el paradero de Mario César García, alias “Pato”, por lo que la Justicia solicitó la intervención del Programa Nacional de Recompensas.

La hipótesis que se contempla en la investigación es que la desaparición podría estar vinculada con la comisión del delito de homicidio, previsto en el artículo 79 del Código Penal.

Quién es Mario García y cuándo fue visto por última vez

Mario César García, argentino, DNI 24.649.546, nació el 28 de mayo de 1975 y tenía 50 años al momento de su desaparición. Su último domicilio registrado es en el barrio 2 de Abril, escalera 12, departamento “A”, en la ciudad de Caleta Olivia.

Mario “Pato” García está desaparecido desde diciembre de 2025.

Fue visto por última vez el 8 de diciembre de 2025 alrededor de las 14:00 horas. De acuerdo a la información incorporada en la causa judicial, ese día se subió en la parte trasera derecha de una camioneta Chevrolet S10 blanca, modelo antiguo, doble cabina, con caja y vidrios polarizados, sin jaula antivuelco.

Desde entonces, se desconoce su paradero.

Cómo aportar información y cobrar la recompensa

El artículo 1° de la Resolución 131/2026 establece que se ofrece la suma de $5.000.000 a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan localizar a Mario García.

Quienes cuenten con información pueden comunicarse de manera anónima con el Programa Nacional de Recompensas llamando a la línea gratuita 134. También se habilitó el correo denuncias@minseg.gob.ar.

Mario García, el hombre de 50 años que desapareció sin dejar rastros.

El pago de la recompensa será realizado por el Ministerio de Seguridad Nacional, previa evaluación del mérito de la información aportada por parte de la autoridad judicial interviniente, y se garantizará la preservación de la identidad del aportante.

Además, se instruyó a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para que difundan el afiche oficial con los datos del caso en todo el territorio argentino.

Dos meses sin respuestas: el dolor de la familia

Recientemente se cumplieron dos meses desde la desaparición de Mario “Pato” García. Su hermana, Gisella Cruz, dialogó con La Opinión Austral y compartió quién era su hermano y el vacío que dejó en la familia.

Contó que Mario tenía múltiples pasiones: era árbitro de fútbol de salón, trabajaba como masajista general y deportivo y también como ayudante de cocina. Disfrutaba especialmente de la pesca, no solo como actividad recreativa sino también como una forma de socializar y conocer nuevas personas.

Autoridades durante el allanamiento en la vivienda de Mario García. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Gisella explicó que Mario tenía retraso madurativo e hiperactividad, y que en su infancia sufrió convulsiones. Poseía Certificado Único de Discapacidad (CUD) y cursó sus estudios en la Escuela Especial N° 2 de Caleta Olivia.

También reconoció que en el pasado tuvo un antecedente delictivo, cuando agredió a una mujer en el barrio Miramar en el marco de un robo. “No tuvo la contención necesaria”, lamentó su hermana al referirse a aquel episodio.

“Mi hermano siempre estaba para mí y mis hijas, jamás tuvimos un ‘no’ de respuesta por su parte. Estaba predispuesto a ayudar”, expresó. Tras el fallecimiento de su madre, Mario se convirtió en su compañero cotidiano. “Venía a casa dos o tres veces al día. Me llamaba hasta cinco veces porque dependía mucho de mi ayuda en cosas relacionadas a la lectura y escritura”, relató.

“Hella” marcó la bolsa con restos humanos en un cesto de basura. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Al imaginar qué le diría hoy, Gisella respondió con dolor: “Le diría que lo amo y que me perdone por no tener tanta paciencia. Y gracias por ser el mejor tío para mis hijas”.

Mientras la recompensa ya está vigente tras su publicación oficial, la familia continúa esperando respuestas. La ausencia de Mario García mantiene en vilo a sus seres queridos, que aguardan avances en las pericias de ADN y en el trabajo de la comisión investigativa, con la esperanza de que algún dato permita finalmente conocer la verdad.