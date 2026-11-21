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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, aprovechó el acto oficial por el 125° aniversario de Caleta Olivia para plantear un fuerte reclamo al funcionamiento de la Justicia provincial. En su discurso, cuestionó que personas detenidas recuperen rápidamente la libertad y sostuvo que el trabajo de las fuerzas de seguridad debe estar acompañado por una respuesta efectiva de los tribunales.

“En Caleta Olivia necesitamos una Justicia con jueces que funcionen, que actúen y que estén a la altura de nuestra sociedad”, manifestó el mandatario ante autoridades provinciales y municipales, representantes de instituciones y vecinos.

El planteo se produjo en una jornada en la que también estuvieron presentes representantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), entre ellos su presidente, Gabriel Contreras Agüero. En la ciudad también estuvo el vocal José Antonio González Nora y el procurador general Eduardo Sosa.

“Es importante reconocer la presencia del Tribunal Superior de Justicia. Esto no sucedía hace mucho tiempo”, expresó al inicio del discurso el gobernador.

En particular, hizo referencia al procurador general Eduardo Sosa y vinculó su participación con la recuperación de la institucionalidad provincial. “Para los que conocen la historia de Santa Cruz, saben a qué me refiero con este reconocimiento. Es todo un orgullo, un honor que nos pueda acompañar en este momento”, manifestó.

Vidal cuestionó el funcionamiento de la Justicia en Caleta Olivia

Uno de los ejes centrales del discurso estuvo relacionado con la seguridad pública y la necesidad de fortalecer la articulación entre las fuerzas policiales y el Poder Judicial.

Vidal destacó las inversiones realizadas por su gestión para dotar de más recursos a la Policía de Santa Cruz. Entre ellas, mencionó la incorporación de nuevas unidades y un laboratorio móvil de última tecnología destinado a las investigaciones criminales.

Sin embargo, advirtió que el despliegue policial pierde efectividad si no existe una respuesta judicial acorde.

“No podemos permitir que nuestros vecinos vivan con miedo. No puede ser que nuestra policía haga un enorme esfuerzo, que investigue, que detenga delincuentes y que después esas mismas personas entren y salgan por la otra puerta”, expresó.

El gobernador Claudio Vidal se fotografía con un niño en el aniversario de Caleta Olivia mientras el presidente del TSJ Gabriel Contreras conversa con el ministro de Seguridad Pedro Prodromos. FOTO: captura Gobierno de Santa Cruz.

En ese sentido, insistió en la necesidad de que los jueces asuman su responsabilidad frente a las demandas de la comunidad y que las investigaciones tengan consecuencias concretas en el ámbito judicial.

El reclamo adquiere relevancia en un contexto en el que el funcionamiento de la Justicia santacruceña volvió a quedar en el centro del debate público, tanto por las demoras en distintos expedientes como por los cuestionamientos políticos sobre la respuesta ante hechos delictivos.

El reclamo se suma a los cuestionamientos por las causas judiciales

Las declaraciones del gobernador también se relacionan con otros planteos que realizó durante los últimos días sobre el desempeño de la Justicia provincial.

El 17 de noviembre, durante una rueda de prensa en Río Gallegos, Vidal se refirió a la investigación federal por narcotráfico y lavado de activos que involucra al empresario Lázaro Báez. En esa oportunidad, sostuvo que la causa podría alcanzar a distintos sectores de la política santacruceña y cuestionó las demoras en el avance de algunas actuaciones.

“Yo creo que esta causa va a llegar a las entrañas del sistema político provincial”, afirmó entonces.

Además, planteó la necesidad de investigar posibles vínculos entre personas detenidas y funcionarios, y sostuvo que existían indicios sobre la continuidad de operaciones desde el ámbito penitenciario.

Tapa del Diario La Opinión Austral del sábado 21 de noviembre de 2026.

En ese contexto, volvió a cuestionar la respuesta judicial y recordó los reclamos que había realizado a magistrados de la provincia.

“Quiero que el servicio de justicia llegue a la gente, llegue a la sociedad, no importa quién gobierne”, manifestó.

El reclamo de Vidal se produjo en momentos en que el Tribunal Superior de Justicia comenzó una etapa de revisión de su funcionamiento interno y de las dependencias judiciales de Santa Cruz.

Vidal pidió dejar las diferencias políticas de lado

Además del reclamo a la Justicia, el gobernador abordó otros problemas estructurales de Caleta Olivia y pidió que las diferencias políticas no impidan avanzar con soluciones para la comunidad.

Uno de los puntos centrales fue el financiamiento de obras de infraestructura, especialmente aquellas destinadas a mejorar el acceso al agua.

Vidal defendió el proyecto de Ley de Financiamiento Estratégico impulsado por el Ejecutivo provincial y cuestionó que todavía no haya avanzado su tratamiento en la Cámara de Diputados.

“Esa ley es una herramienta muy, pero muy importante para poder avanzar con obras históricas de infraestructura que necesita Caleta Olivia. Especialmente aquellas que permitirán mejorar servicios esenciales, como el agua para Caleta”, señaló.

El mandatario reconoció que existen diferencias entre los distintos sectores políticos, pero pidió que no se antepongan a las necesidades de la población.

“Yo respeto las diferencias políticas y entiendo que puede haber distintas posiciones. Pero también creo que, en determinados momentos, algunos sectores están poniendo las disputas partidarias por encima de la necesidad de toda nuestra gente”, afirmó.

Y agregó: “Podemos pensar distinto, podemos discutir, pero no podemos perder de vista que hay ciudades como Caleta Olivia que necesitan soluciones definitivas a problemas que llevan demasiado tiempo esperando”.

Las denuncias por irregularidades en la obra pública

Otro de los temas abordados fue la demora en la construcción del nuevo cuartel de bomberos que brindará cobertura a los barrios Rotary y Bicentenario.

Vidal explicó que, luego de la licitación y de la asignación de fondos provinciales para iniciar los trabajos, se detectaron presuntas irregularidades en las certificaciones de avance de obra.

“Trabajamos el proyecto, iniciamos la licitación, ganó una empresa el concurso, la provincia destinó los fondos para el comienzo de obra y volvió a suceder lo mismo que sucedió durante otros años: hechos de corrupción, en donde nos conoció todo el país por cosas que no debían haber sucedido nunca”, expresó.

El gobernador aseguró que impulsó denuncias contra los inspectores involucrados en las certificaciones cuestionadas.

“La decisión política de quien les habla fue denunciar a esos inspectores que certificaban partes de obra que todavía no existían como avance de la misma”, sostuvo.

También indicó que se presentaron denuncias por irregularidades en tres obras en ejecución en la provincia y defendió la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sobre los recursos públicos.

“Los fondos públicos se deben cuidar, porque los fondos públicos son de todos nuestros vecinos”, enfatizó.

Finalmente, pidió disculpas por las demoras en la construcción del cuartel y aseguró que su gestión no permitirá que se repitan prácticas de administraciones anteriores.