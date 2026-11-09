Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde el viernes, delegaciones de la provincia de Santa Cruz empezaron a viajar para participar de las actividades que este domingo comenzaron a realizarse en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina.

Alejandra Jaime, Luciano, Rita, Bety, Maria y Marcela de Caleta Olivia.

En las primeras horas de la tarde de este sábado desde la Parroquia San Juan Bosco de Caleta Olivia, más de un centenar de peregrinos partieron rumbo a Buenos Aires.

Entre ellos, el sacerdote Raúl Domínguez, quien desde Ciudad de Buenos Aires contó a La Opinión Austral: “Recorrimos 1.833 kilómetros hasta Pilar, provincia de Buenos Aires,con 110 pasajeros y una enorme ilusión: encontrarnos cerca del papa León XIV. La mayoría eran adultos con la experiencia de haber visto al papa Juan Pablo II, mientras que otros, más jóvenes, vivían por primera vez la emoción de experimentar la presencia del Vicario de Cristo”.

“Y aquélla ilusión se hizo realidad el lunes 9. Salimos a peregrinar a las 4 de la madrugada. Recorrimos casi 60 km en micro y luego caminamos entre 7 y 10 km hasta llegar al Monumento a los Españoles, rodeado de coloridas guirnaldas y adornos que daban la bienvenida a quienes llegábamos al lugar”, describió.

“Todas las emociones se concentraron en aquél que había venido a visitar a un país dolorido por las injusticias, el sufrimiento y la falta de trabajo. Su mensaje estuvo centrado en la familia, llamada a ser refugio y transmisora de la fe. Fue también un fuerte llamado a reconocerla como pilar fundamental de la sociedad y su capacidad de ser semilla auténtica de renovación para el país. Creo que todos esperábamos un mensaje de esta naturaleza, pero quizás no tan claro, profundo y contundente“, destacó sobre las pronunciaciones del sumo pontífice.

Camila, el sacerdote Raúl Domínguez y Narela Jaimes en Buenos Aires.

Finalizando, el sacerdote expresó: “¡¡¡Gracias, papa León XIV, por tu cercanía y por tu gran amor!!!”.

Tapa especial de La Opinión Austral por la visita de León XIV a la Argentina.

Hasta el Monumento a los Españoles llegó la tapa especial de La Opinión Austral que fue llevada por la delegación de la Iglesia Parroquial San Benito integrada por Rosana Ballon, Mariela Aguila, María Ester Rodríguez, Estela Nolasco, la hermana Marilú y Lucía Ferreyra.

A la espera

Mientras tanto en Córdoba comienza la cuenta regresiva para la agenda que el sumo pontífice iniciará este martes a las 09:00 cuando llegue al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

La comunidad de la Iglesia Parroquia San Benito llevaron la tapa especial de La Opinión Austral a la misa que celebró el papa.

Mónica Corona de la comunidad de la Parroquia San Juan Bosco y Liliana Quesada de la Parroquia Inmaculada y del Santuario María del Rosario viajaron desde Río Gallegos para participar de la visita del papa.

“Pudimos conocer la ciudad de Córdoba, parte de su historia y sus iglesias y parte de la historia de los jesuitas La Ciudad de Córdoba está preparada, las iglesias iluminadas por las noches, llena de peregrinos y se siente la alegría de la visita del papa, el sucesor de Pedro”, destacó Mónica Corona a La Opinión Austral.

Las riogalleguenses Mónica Corona y Liliana Quesada en Córdoba.

“Tuvimos la gracia de participar de la procesión de los enfermos en el Santuario de la virgen de Lourdes y de participar de la santa misa, rezando por nuestros amigos y familiares enfermos y pudimos seguir la llegada del papa y sus actividades a través de las redes y la televisión”, comentó.

Este lunes, comenzaron a prepararse para llegar a FADEA, donde este martes desde las 10:00 tendrá lugar la misa. Además, allí se sumará María Teresa Olmedo, quien durante más de 30 años residió en Río Gallegos y actualmente vive en Alta Gracia. “Partimos a las 19:00 rumbo a Córdoba para participar de la vigilia y mañana martes de la santa misa”, mencionó.

Sobre las visitas anteriores del papa, Mónica recordó: “Pude participar de la Vigilia también en el monumento de los Españoles cuando vino San Juan Pablo II, con un grupo de jóvenes, en 1987. También con mi esposo e hijas y jóvenes y sacerdotes de la Diócesis de Río Gallegos participamos de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro en 2013”.

“Son momentos en donde se vive la fe con mucha intensidad y cargada de emociones. Momento de oración, por cada uno de nosotros, nuestras familias amigos y conocidos. Es un momento de mucha bendición y gracia para cada uno de nosotros, nuestras familias y amigos y para nuestro país”, completó.

Mónica Corona y Liliana Quesada de las comunidades parroquiales de San Juan Bosco e Inmaculada, respectivamente, esperan la llegada del papa a Córdoba.

Por su parte, Liliana expresó: “Las expectativas desde la fe son que los cristianos podamos nutrirnos, renovarnos en nuestra relación con Dios y la madre iglesia. Que los mensajes del Santo Padre transformen los corazones a toda Latinoamérica”.

“El mensaje que más me llego es cuando hablo a los jóvenes en Uruguay a atreverse a formalizar sus familias y no tener miedo al para siempre. También que toda vida vale desde su concepción y que perdonar no es perder”, manifestó sobre la mención que realizó el papa este domingo en el Palacio Libertad en Argentina.