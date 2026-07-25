Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Jorge “Locomotora” Castro volverá a Caleta Olivia durante agosto con un objetivo claro: resolver la situación de las propiedades que mantiene en la ciudad y avanzar en su venta definitiva. Así lo confirmó en una entrevista exclusiva con La Opinión Austral, donde habló sobre el estado de los inmuebles, los conflictos familiares que surgieron alrededor de ellos y el fuerte vínculo que aún conserva con la localidad donde nació su historia.

El ex campeón mundial de boxeo explicó que la decisión no fue sencilla, pero aseguró que busca cerrar una etapa que, con el paso de los años, se volvió cada vez más compleja.

“Me da lástima y me da vergüenza”

Castro contó a La Opinión Austral que una de las principales razones que lo llevaron a poner en venta sus propiedades es el deterioro que observa en los inmuebles ubicados en la zona costera de Caleta Olivia.

“Vivía en un lugar muy lindo, que era la costanera, sobre la calle Mariano Moreno. No me gusta despreciar, pero las casas están muy abandonadas”, expresó.

Según detalló, no se trata únicamente de una vivienda familiar, sino también de otras propiedades y un complejo habitacional ubicados en el mismo sector. El estado general de los inmuebles y del entorno fue uno de los factores que más lo impactó.

La vivienda está ubicada en Caleta Oliva.

“Me da lástima y me da vergüenza ver cómo están las casas”, afirmó.

Además, señaló que en una de las propiedades hay vehículos abandonados en el exterior y que la situación actual está muy lejos de la imagen que conserva de aquel lugar que recuerda como uno de los sectores más lindos de la ciudad.

La disputa familiar detrás de la venta

Durante la entrevista, el exboxeador también se refirió a las diferencias familiares que existen en torno a la administración de los bienes.

Explicó que, tras el fallecimiento de la madre de sus hijos, se generó una situación sucesoria que actualmente involucra a los cinco herederos. Según relató, los desacuerdos por el manejo de las propiedades y los ingresos que generan terminaron profundizando las diferencias dentro de la familia.

“Se pelean entre ellos y ya están grandes”, sostuvo.

Castro explicó que sus hijos ya tienen sus propias familias y consideró que la venta de los inmuebles permitiría repartir el dinero correspondiente a cada uno y evitar nuevos conflictos.

En ese contexto, contó que uno de sus hijos vive actualmente en una de las propiedades junto a su pareja y que esa situación generó diferencias con el resto de la familia, porque la mujer habría intentado quedarse con el control total del inmueble. También señaló que otro de sus hijos es quien actualmente administra el cobro de los alquileres de los inmuebles.

“Mis otros hijos no cobran alquiler, el que cobra todo es el más chico”, manifestó.

El exboxeador aseguró que esta situación fue uno de los motivos que lo llevó a tomar la decisión de vender las propiedades y distribuir el dinero según lo que corresponde a cada heredero.

“Prefiero venderla y que cada uno se arregle con lo que le corresponde”, expresó.

El cierre de una etapa

Castro explicó que su intención es desprenderse de todas las propiedades vinculadas a esta situación para ponerle punto final a años de conflictos familiares.

“Quiero vender todo y no vivir más allá”, señaló.

Según indicó, una vez concretada la operación, cada uno de sus hijos podrá disponer de la parte que le corresponde y continuar con sus propios proyectos.

La decisión también está vinculada a su presente personal. Desde hace años reside en la provincia de Buenos Aires y aseguró que no tiene pensado volver a vivir en Caleta Olivia, aunque mantiene el cariño por la ciudad.

Venta particular y sin tasación definitiva

Castro reveló que actualmente las propiedades están ofrecidas de manera particular y que todavía no cuentan con una tasación profesional definitiva.

“No la tasé. Quiero que un tasador me diga el precio”, comentó.

Si bien en publicaciones realizadas en redes sociales trascendió una cifra estimativa de 150 mil dólares, el exboxeador aclaró que desconoce cuál es el valor real de mercado de los inmuebles.

Además, explicó que el estado actual de las construcciones influye directamente en la valuación.

“Las casas están destrozadas. Lo que vale es el terreno”, afirmó.

El regreso a Caleta Olivia

Con el objetivo de avanzar personalmente en las gestiones, Castro confirmó que viajará a la ciudad. “En agosto estoy ahí”, aseguró.

Cartel de ingreso a Caleta Olivia.

El exboxeador indicó que ya mantuvo conversaciones con referentes locales y que espera dejar encaminada la situación para concretar la venta de las propiedades.

Su regreso también tendrá un componente emocional, ya que será una de sus pocas visitas a Caleta Olivia desde el fallecimiento de su madre, un hecho que, según reconoció, modificó su relación con la ciudad.

El presente de Jorge “Locomotora” Castro

Actualmente, Jorge “Locomotora” Castro vive en la provincia de Buenos Aires, donde desarrolla distintas actividades vinculadas al deporte, el trabajo social y la comunicación.

Durante la entrevista con La Opinión Austral, contó que continúa ligado al ámbito deportivo, que trabaja como funcionario en el área de Desarrollo y Deporte en La Plata, impulsa proyectos sociales con comedores y merenderos, y mantiene su propio gimnasio.

Además, participa de distintos programas de streaming y aseguró que atraviesa un buen momento personal.

“Vivo bien, tranquilo, alegre”, expresó.

Aunque su vida hoy está instalada en Buenos Aires, Castro remarcó que nunca dejó de mencionar a Caleta Olivia como el lugar donde comenzó su historia.

“Siempre nombro Caleta Olivia porque salí de ahí”, concluyó.