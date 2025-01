Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Taira Tolaba, la adolescente rescatada en la playa Alsina el domingo pasado, sigue internada en el Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” y cada día esta mejor. Una médica que estaba en el lugar le hizo RCP cuando la sacaron del agua y un hombre la llevó en una camioneta hasta el nosocomio de Caleta Olivia. La joven está estable y lúcida en compañía de su mamá y papá.

Victoria Abarza, madre de la joven, celebró el estado actual de salud de su hija a través de redes sociales, ya que no quiere dar declaraciones a la prensa. “Quiero agradecer a todo aquel que pensó y oro por Tai, todavía no podemos creer que despertó y su constante evolución. Sus médicos y familia creemos en el milagro que estamos viendo al verla avanzar en su recuperación. Gracias Dios, gracias vida por este nuevo comenzar.

Taira Tolaba.

La mamá de la adolescente es dueña del emprendimiento “Taira Bebés“, hace sublimación, papelería y costura, y al estar en el centro de salud acompañando a su hija, le imposibilitó trabajar para generar ingresos. De ese modo, Victoria puso en venta las herramientas de su emprendimiento. “Sin poder trabajar no genero dinero que estoy necesitando en este momento, por eso vendo todo”, había indicado la mujer.

Madres y padres de alumnos que asisten al Colegio San José -establecimiento educativo al que asiste Taira- se solidarizaron de inmediato con la familia Tolaba-Abarza e iniciaron conversaciones para buscar la manera de ayudar económicamente. Valeria Navarro, la mamá que inició la colecta de dinero a través de la venta de números para un sorteo, en conjunto con una amiga, habló con el diario La Opinión Zona Norte.

Las mujeres que hicieron el sorteo.

“Conozco a Vicky (mamá de Taira) hace muchos años, sé la clase de persona que es, emprendedora, trabajadora, amable, predispuesta, así que cuando me enteré todo esto y que quería vender sus herramientas, le escribí por privado, le dije que si me autorizaba hacer una rifa solidaria, y me dijo que sí”. comenzó contando. Desde ese momento, Valeria comenzó a buscar comerciantes y emprendedor que quiera colaborar con donaciones para el sorteo.

Tras una publicación que hizo en Facebook, en búsqueda de personas que “se copen para hacer una rifa y den premios o bouchers” se juntaron 80 premios en total “entre comerciantes, emprendedores y personas que tenían cosas en la casa y tuvieron la intención y sin pensarlo donaron para hacer la rifa solidaria para que hagan”.

Playa Alsina.

La colecta inició a horas de la madrugada del martes y en 24 horas se vindieron más de los 600 números. “Se vendieron 700 números en realidad eran 600, pero mucha gente pidió más, entonces en un ratiro hice los 100 y se vendieron”, contó la mujer, dando a conocer que el sorteo se iba a realizar al cierre de esta jornada a través de Infocaleta. Se vendieron 700 números de una planilla de 600 números a $2.000, es decir que se juntó la suma de $1.400.000.