Las instalaciones de un conocido club de Caleta Olivia fueron violentadas por personas hasta el momento no identificadas. El suceso trajo resignación a los integrantes de la institución y de la Comisión Directiva.

Se trata de la sede del Club Olimpia emplazada en la calle Santiago del Estero al 3000, en las afueras de la localidad de El Gorosito que, lamentablemente tras un hecho que pasó a mediados de abril, nuevamente fue blanco de la inseguridad.

En esta oportunidad, él o los delincuentes destrozaron una reja, ingresaron y provocaron destrozos en los ambientes. Incluso llegaron a destrozar la grifería del baño de uno de los vestuarios del edificio y se llevaron algunos objetos de valor como plafones LED.

María Ester Labado, presidenta del club dialogó con La Opinión Zona Norte y contó detalles del hecho que se registró durante el fin de semana. “Nos enteramos por las redes que estaban robando en nuestra sede. Nos apersonamos y efectivamente, habían entrado a los vestuarios, robaron los sanitarios, arrancaron las rejas con marco y todo, de una puerta y de una ventana” comenzó diciendo.

En el mismo sentido, la vecina reflexionó que los delincuentes hicieron “más daño de lo que se robaron, el daño que hicieron cuesta más de lo que se llevaron. Lo que no se pudieron llevar, lo destrozaron, el predio no está cerrado, está en construcción con nuestra cancha, tenemos el alambre para cerrar pero nos siguen faltando cosas para poder terminarla”, aseveró.

La mujer dijo que “las medidas de seguridad no alcanzan” porque “no pudieron romper el candado y arrancaron la reja. No es la primera vez que nos pasa”, expresó la mujer sobre lo que pasó apenas hace un poco más de un mes.

Sobre la identidad de los causantes, “no tenemos datos sobre quien habría sido. La otra vez lo habían a atrapado con una puerta placa en la espalda, en este caso no sabemos” indicó.

“La Policía tomó huellas pero, hasta el momento no hay novedades, si lo identifican no pasa nada, Después con la persona que roba no pasa nada, que por lo menos hagan tareas comunitarias o que nos ayuden hacer los pozos para plantar los árboles” concluyó la presidenta.