Este jueves a las 09:30 horas se dio inicio a la segunda jornada en el juicio por Millaray Cattani, la joven que fue abusada sexualmente a los 13 años en el 2019 y se quitó la vida a los 15, el 14 de abril del 2021. En esta ocasión iban a declarar el resto de los testigos, alrededor de 15. El miércoles declararon cinco personas y los próximos testimonios iban a ser incorporados por lectura, según confió el abogado Cristian Fernández.

Gustavo Ezequiel Donaire, que tenía 19 años en el momento del hecho y ahora tiene 25 y es soldado voluntario en el Ejercito Argentino, no declaró en la primera jornada. El hombre habría abusado de “Milla” en más de una ocasión y fue la última persona que habló con ella a través de la red social Instagram. La pena que podría recibir es de hasta 15 años.

Ayelén Cattani en una nueva entrevista. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

El mensaje a la víctimas y familia

Ayelén Cattani, hermana de la víctima, habló con La Opinión Austral y brindó un importante mensaje a la comunidad en general. Al ser consultada por sus palabras a personas que están atravesando por una situación difícil, como lo atravesó Millaray en su momento, comentó: “No es algo que uno elige, pero yo necesitaba ayudar a mis papás, ellos perdieron una hija y nadie está preparado para vivir algo así”, dijo.

Y continuó: “me tocó ser su voz porque ella no la tiene, para nosotros es importante que ellos -las personas víctimas de abusos sexuales- sepan que están acompañados, que no se sientan juzgados, que sean escuchados, porque no queda otra. Es algo que siempre tratamos de decir, cada uno en nuestro rol somos importantes como sociedad, adultos, profesores, entre otros, podemos ayudar a quien lo esté necesitando”.

Marta (de bastón), madre de Millaray. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Asimismo, la joven destacó la necesidad de que la Justicia “determine una condena como corresponde“, ya que “muchas otras personas están viendo” y toda una comunidad está esperando por esta justicia. “Muchos adolescentes, muchos niños esperan, son la voz de Milla que hoy no está, son sus amigos, son sus compañeros, somos nosotros como familia. Entonces, lo condena que ellos hagan importa, necesitamos que se haga justicia”.

Por otro lado, aprovechó para hablarle a las personas adultas: “Entendemos que es muy difícil, lo sabemos como familia, si bien la adolescencia es un camino largo y hasta un poco complicado, insisto en que es importante acompañar, no juzgar y dar un espacio de contención, ya sea terapia o actividades deportivas“.

El dolor de la familia de Millaray. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

“Nosotros como familia lo fuimos haciendo, pero también atravesamos una pandemia; quizás a veces es difícil para un adolescente hablar con los papás, pero bueno, también hay otros roles, muchos chicos hacen deporte, tienen al colegio que es muy importante también, para poder sentirse tranquilos y para hablar entre sus mismos pares; eso pasó en el caso de Milla, que se sintió en confianza con sus amigos“, manifestó.

Finalmente, Ayelén pidió que no se queden con eso adentro porque lamentablemente “después pasan estas cosas y es doloroso, es una carga no solo para familia, también para ellos”. “Yo sé que lo que le pasó a Milla es un precedente para muchas personas, para quienes la conocíamos y para las quienes no la conocían, para poder hablar, porque no quiero que le pase a nadie más“.