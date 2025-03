Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un episodio de violencia policial tuvo lugar en el mediodía del jueves en Caleta Olivia, cuando un efectivo de la Seccional 4ta de Policía agredió al equipo de exteriores de Canal 2 de Caleta mientras realizaban su labor periodística.

Los periodistas Leonardo Paredes y Luis Bórquez se dirigían a la sesión del Consejo Deliberante de Caleta Olivia para cubrir los acontecimientos cuando se encontraron con una situación inesperada. En la entrada del recinto, Evelyn Mayorga, militante peronista, estaba siendo detenida tras intentar presenciar la sesión. Según trascendió, una empleada que trabaja en el Concejo Deliberante habría solicitado una orden de restricción en su contra, lo que derivó en su detención dentro del edificio.

“Fernando Carrizo, el secretario privado del concejal Belardi me amenazo con sacarme”, declaró Mayorga a los medios presentes mientras era llevada por la policía.

Agresión policial contra movilero de Canal 2

Mientras los medios intentaban captar el testimonio de la detenida, un efectivo policial se abalanzó sobre un movilero de Canal 2, lo tomó del cuello y lo empujó violentamente contra el capó de una camioneta.

La agresión generó una rápida reacción de los colegas periodistas, quienes cuestionaron el accionar policial. Otros efectivos intervinieron para separar al agente agresor, quien finalmente se alejó de la escena.

Al ser consultados sobre lo ocurrido, los oficiales a cargo solo se limitaron a responder que la detención de Mayorga respondía a una “medida judicial”.

Declaraciones del periodista agredido

El periodista afectado relató que la situación se tornó hostil cuando intentó acercar el micrófono a Mayorga. “Cuando le acerco el micrófono para que diga lo que quiera, este agente me saca el micrófono, me empuja con el codo y sigue empujándome”, afirmó Leonardo Paredes.

La escribana Matilda Reyes, quien también intentaba hablar con los medios, presenció la violenta actitud del efectivo.

“Estaba empecinado con nosotros, este agente en particular, no quiero meter a todos en la bolsa. Llegó un momento en que me pongo firme y me levanta el brazo, me empuja y me tira contra el capó del auto”, denunció el periodista.

Tal como se puede ver en las imágenes captadas por las cámaras en el lugar, el agente policial continuó con su comportamiento agresivo a pesar de las indicaciones de sus superiores. “El oficial le dice que se vaya, pero no termina ahí. Va al patrullero, toca el picaporte de la puerta y vuelve. Estaba encarnizado. El oficial tuvo que darle la orden dos veces para que se retirara. Fue muy extraño”, concluyó el comunicador.