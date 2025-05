Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lorena Echeverría, referente de la ONG Epilepsia Tigre, denunció un violento hecho a borde de un colectivo de la empresa “Urbano” de la localidad de Caleta Olivia. La mujer viajaba junto a su hijo menor de edad, después de haberlo retirado de la institución educativa a la que asiste, cuando fueron agredidos por una mujer de alrededor de 30 años de edad. El nene, que tiene 6 años, recibió un golpe de puño en el rostro. El miedo de la mamá es que su hijo comience a tener miedo al transporte y se pedido es muy claro.

La mujer, ampliamente conocida en la ciudad, denunció públicamente y habló con Paula González, presidenta de la empresa, con la esperanza de llevar a cabo una reunión y tratar el tema. “Paula me dijo que iba a coordinar un encuentro con ella y el personal de Discapacidad y Salud Mental“, declaró Echeverría. La presencia de esas áreas se debe a que la agresora padece algún trastorno y ya ha violentado a personas que viajan en Urbano.

La mamá comentó: “subimos al colectivo y le pedí el asiento a esta chica que estaba ocupando dos, no me lo quiso dar y entonces me fui atrás para evitar cualquier otro tipo de inconveniente y un muchacho me dio lugar para que me siente con mi hijo; después subió una mujer grande que le solicitó el lugar para sentarse y tampoco le quiso dar; por lo que varios pasajeros, incluso yo misma, nos paramos para ver cuál era la posibilidad de que le cediera un lugar para sentarse”.

Y continúo diciendo que en ese momento la mujer se puso violenta, la insultó y le quiso pegar en más de una ocasión. “No entendí porque me atacaba solo a mí, siendo que fuimos varias personas que le hablamos” comentó Echeverría, y agregó que “me atacó verbalmente y después cuando llegamos a la parada del barrio Nuevos Pobladores se levantó y tiró una trompada, yo me corrí y ahí es donde le pega a mi nene en la cara”. El menor quedó con la cara hinchada.

Finalmente, la mujer relató “mi hijo es chiquito, va a cumplir 7 años, tiene autismo y mi miedo es que se quede asustado con la idea de subir al colectivo otra vez, el momento de viajar en el transporte es algo que él disfruta porque lo ve como un paseo; lo único que no quiero es que se genere otra vez otra situación de violencia dentro del colectivo, no solamente para con mi hijo, sino para más que nada la comunidad en general”, dijo. Asimismo, solicitó que la agresora tenga contención y acompañamiento a la hora de estar en público.