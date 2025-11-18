En medio de la alerta meteorológica por intensos vientos que afecta este martes 18 a Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, La Opinión Austral conversó con Héctor Freile, vecino de Río Gallegos -oriundo de Santa Fe– quien quedó varado en la Terminal de Ómnibus de Caleta Olivia debido a las inclemencias del clima.

Este medio se acercó al Gimnasio Municipal Pancho Cerda, en el barrio Rotary 23, para dialogar con este hombre que lleva alrededor de 45 años en la Patagonia. Con experiencia en la región, conoce de cerca las limitaciones y la solidaridad que surge en la comunidad ante fenómenos meteorológicos como el actual.

“La elección de vida de venir acá era por un futuro y tratar de mimetizarse con lo que es el clima, el océano, el viento, las distancias, la soledad…termina siendo parte de nuestras vidas”, expresó, y señaló que “en la Patagonia se ve la humanidad que tenemos para este tipo de eventos, ya sea acá o en Río Gallegos”.

Aunque lamentó estar varado, afirmó que “de alguna manera me trae nostalgia de saber que todavía somos capaces de tener empatía por el resto y eso está bueno”. También contó que sufre problemas cardíacos: pasó por tres cirugías y tiene un implante cardiodesfibrilador.

“No tenía la posibilidad de electrofisiólogo en la Patagonia para hacerme unos controles y tomé la decisión de hacérmelos en el Hospital del Centenario en Rosario. Estuve internado en Rosario la semana pasada y ya salí el lunes para acá, llegué a Caleta y quedamos enganchaditos por el viento en la terminal”, comentó.

Mencionó que lo alertaron sobre la intensidad del viento y el posible corte de rutas, al tiempo que destacó la asistencia brindada, incluso a un grupo de jubilados de La Pampa: “Hubo un momento en que estaba un colectivo de tercera edad y fueron a rescatarlos directamente, los trajeron para acá”.

Héctor rememoró momentos extremos: “Hemos vivido la nevada del 95, en el que gente llevaba comida y provisiones en helicóptero a Tierra del Fuego (…) Siempre teniendo la posibilidad de darnos una mano uno con otros, y eso no se tiene que perder, por lo menos no acá en la Patagonia”.

“Vamos a llegar lejos, pero despacito”

En cuanto a su estadía en la ciudad de El Gorosito, aseguró: “Más que cómodo, me siento como si fuera ‘el abuelo’. Me dieron un plato de comida, ya me dijeron que si necesito ir al hospital me pueden llevar. Por suerte tengo mi medicación y estoy bien. Hay como 40 camas así que elegí la mejor”, bromeó.

“Esta noche, de la terminal éramos unas 14 personas evacuadas y del contingente de jubilados que fueron a Los Antiguos eran 42, en su mayoría todas nenas de 70 años, buenas para bailar, muy divertidas, gente pampeana”, dijo entre risas y agregó: “A mí me dijeron ‘quédese tranquilo, tiene dónde estar, no lo vamos a dejar tirado’”.

En estas zonas del país, remarcó, es clave no desesperarse: “Porque no podés programar, acá hay que tomarse el tiempo que te da el tiempo, escuchar la naturaleza, el mar, el viento”. Y, en tono poético, reflexionó: “Hay que cerrar los ojos, quedarse callado y escuchar el ruido del silencio”.

Finalmente, aseveró: “Yo, como muchos, dependemos de lo que el Tata Dios defina. Si él dice que hay que quedarse, por algo te lo dice, el hombre es sabio. Entonces no voy a apresurar ni exigir nada de lo que tenga que hacer, es la voluntad del tiempo de Dios. Vamos a llegar lejos, pero despacito”.

