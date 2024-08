Boleta única de papel: arranca en la Legislatura del Chubut el debate por el Código Electoral Será a partir de este miércoles, 14 de agosto, y durante dos meses, en el ámbito de reuniones informativas de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia. El proyecto fue presentado en la Legislatura por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres el mes pasado, junto a la Ley Orgánica de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Tribunal Electoral Provincial.

La Legislatura del Chubut dará inicio este miércoles, 14 de agosto, al histórico debate por el Código Electoral del Chubut, que incluye la Boleta Única de Papel; la Ley Orgánica de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Tribunal Electoral Provincial.

El paquete de normas fue enviado a la casa de las leyes por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, y el ámbito del debate serán reuniones informativas de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia que se realizarán abiertas a la comunidad y que serán transmitidas en vivo por las redes de la Legislatura.

“El debate para este tratamiento apunta a saldar una deuda institucional que tiene Chubut desde la sanción de la Constitución, que manda la generación de un Código Electoral propio, con lo cual hay casi 70 años de incumplimiento”, dijo el vicegobernador Gustavo Menna, presidente de la Legislatura.

Chubut, agregó Menna, “es la única provincia de la Argentina sin Código Electoral, por lo que el tratamiento del tema exige un análisis profundo, con la participación de los presidentes de todos los partidos políticos con personería en Chubut, así como de organizaciones de la sociedad civil con competencia en la materia”.

Metodología novedosa

Las reuniones informativas tendrán “una metodología novedosa ya que, como suele hacerse en las Cámaras de Diputados o de Senadores ante temas de relevancia institucional o social, habrá oradores invitados, todos los miércoles durante dos meses”, añadió el vicegobernador.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, la diputada María Andrea Aguilera, dijo que “el propósito es trabajar en un debate amplio y que los expositores puedan brindar a los miembros de la Comisión, así como también a todos los diputados, herramientas que permitan desarrollar una mirada crítica e informada sobre estos proyectos tan importantes para la vida institucional de nuestra provincia”.

En línea con Menna, Aguilera añadió: “El Código Electoral es una deuda histórica en materia institucional para Chubut, siendo la única provincia de todo el país en no contar con uno. Por lo tanto, es de suma trascendencia institucional tener estas reuniones informativas de tratamiento de los proyectos”.

La presentación del proyecto tuvo como escenario el auditorio de la Legislatura, el último 3 de julio, con las presencias del gobernador Torres, del vicegobernador Menna, del entonces ministro de Gobierno, Andrés Meiszner -actual titular del área de Economía- y de la senadora Edith Terenzi, una de las redactoras del anteproyecto original en el que se inspira el nuevo Código.

Los primeros oradores

En el inicio de las reuniones informativas de Comisión estarán, este miércoles, el propio vicegobernador Menna; Graciela Ocaña, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el ministro de Gobierno del Chubut, Victoriano Eraso Parodi; el juez federal de Rawson Hugo Sastre; el presidente del Tribunal Electoral de Puerto Madryn, Juan Duarte; la intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta; y el presidente del partido “Chubut Somos Todos”, Máximo Pérez Catán.

Menna -como diputado nacional en el período 2017-2021- y Ocaña son coautores del proyecto de ley de Boleta Única de Papel que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados en 2022 y que ahora tiene el impulso del Gobierno Nacional para ser tratado en el Senado.

De esta manera, en el caso de aprobarse la iniciativa, Chubut se sumará a otras tres provincias, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, con Boleta Única de Papel para sus elecciones.

Por su parte, el juez Sastre, destacó el vicegobernador, tuvo la iniciativa de sistematizar y compendiar las normas electorales, de manera previa a su presentación por parte del Poder Ejecutivo, y tomando en consideración la jurisprudencia y los anteproyectos presentados años antes. Además fue el encargado de agregar al paquete de leyes la Ley Orgánica de Partidos Políticos. En este trabajo también participaron el ex secretario del Tribunal Electoral Provincial, Jean Loup Gerber; la ex subsecretaria en el Tribunal Electoral, Elena Regojo; y la ex secretaria electoral del Juzgado Federal de Rawson, Betina Grossman.

Otros participantes

Luego, en miércoles posteriores, habrá autoridades partidarias y de organizaciones como Poder Ciudadano, Red Ser Fiscal, el Movimiento Ficha Limpia, FUDEPA, el Observatorio de Derecho Electoral de la UBA, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, el Club Político Argentino que tiene como presidenta honoraria a Graciela Fernández Meijide, Transparencia Electoral, la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, el Observatorio de la Calidad Institucional de la Universidad Austral y la Fundación RAP, entre otras.

Marco normativo

El Código Electoral del Chubut aborda la necesidad de un marco normativo electoral propio para la provincia, en virtud de la dependencia actual del Código Electoral Nacional para la realización de elecciones locales.

El proyecto regula las elecciones en la provincia, municipios sin carta orgánica y comunas rurales, utilizando los mismos circuitos demarcados por la Justicia Nacional Electoral. Establece también los principios del sufragio como universal, obligatorio, directo, igual, secreto, libre, personal, no acumulativo e intransferible.

La iniciativa contempla la implementación de una Boleta Única para todas las categorías de cargos a elegir, facilitando el proceso de votación y reduciendo costos y el impacto ecológico. En cuanto a la Igualdad Política de Género, se incorporan y ajustan disposiciones para la conformación de listas de candidatos, garantizando la paridad de género y adaptándose a la perspectiva de género no binaria.

Delitos electorales y observadores

Asimismo, prevé la distinción entre faltas y delitos electorales, con un sistema específico para la investigación y sanción de las infracciones electorales cometidas en elecciones provinciales y municipales. Garantiza también el derecho al voto de personas privadas de su libertad no inhabilitadas, limitando su sufragio a las categorías de Gobernador y Vicegobernador y Diputados Provinciales.

Respecto a los Debates Públicos Obligatorios, se incorpora la Ley XII N° 13 asegurando la participación de los candidatos en debates como parte del proceso preelectoral. Además, se regula la participación de observadores electorales, tanto de organizaciones de la sociedad civil como de organismos internacionales, para asegurar la transparencia y el control externo del proceso electoral.