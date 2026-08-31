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El intendente de Alto Río Senguer, Miguel Mongilardi, advirtió que el Municipio avanzará con severas sanciones por la camioneta encontrada hundida en el Lago La Plata, dentro del Parque Municipal Shoonem, y confirmó que el hecho ya fue denunciado ante la Justicia. El propietario, domiciliado en Comodoro Rivadavia, fue identificado y se comprometió a retirar el vehículo en los próximos días.

La Ford F-100 está sumergida a unos 30 metros de la costa y entre siete y ocho metros de profundidad, en un sector natural protegido donde está prohibida la circulación de vehículos. A la infracción se suma la preocupación por el impacto ambiental que podrían ocasionar el combustible y el aceite que permanecen en el rodado.

Mongilardi aseguró a La Opinión Austral que la situación será abordada con firmeza tanto desde el Municipio como desde los organismos provinciales y judiciales. “La falta es grave, así que vamos a ver cómo generamos la aplicación de dicha sanción”, afirmó el intendente, quien recordó que en el caso ya interviene la Fiscalía de Sarmiento.

El intendente de Alto Río Senguer, Miguel Mongilardi.

Uno de los aspectos llamativos del episodio es que las autoridades no fueron notificadas por los ocupantes de la camioneta. El Municipio tomó conocimiento a partir de comentarios que comenzaron a circular entre los propios habitantes de Alto Río Senguer. “Por comentarios de pobladores de la localidad, la semana pasada, el día miércoles me entero. Luego de escuchar esos rumores me acerco a uno de los vecinos que había comentado eso y me muestra fotografías de que había un vehículo adentro del lago. Yo primero no lo podía creer”, relató a LOA, Mongilardi.

Ante la gravedad de lo ocurrido, se comunicó inmediatamente con personal del Ministerio de Ambiente de Chubut, que se encontraba desarrollando tareas en la zona junto a especialistas de Temaikén vinculadas con la conservación del huemul. “Al día siguiente fueron embarcados al lugar y lo verificaron. Me pasaron el dato georreferencial, con las imágenes y todo, del vehículo hundido”, detalló.

Con el hallazgo confirmado, Mongilardi se presentó ante la Policía. “En forma inmediata hago la denuncia en la comisaría local, donde toman conocimiento y dan intervención a la Fiscalía de Sarmiento, que es la jurisdicción que corresponde”, señaló.

A partir de los registros existentes en el ingreso al parque, las autoridades lograron determinar que la camioneta había entrado al área el 2 de agosto, acompañada por otros vehículos. Sin embargo, nunca quedó asentada su salida. “Por el dominio establecimos el día de ingreso y que era gente de Comodoro Rivadavia. Entró con otros vehículos más pero nunca salió del parque”, explicó.

Posteriormente, el Municipio se comunicó con el establecimiento donde se habían alojado los visitantes. La explicación recibida fue que la F-100 había sufrido un desperfecto y quedado varada, aunque nadie había informado que había terminado dentro del Lago La Plata.

El intendente cuestionó especialmente ese silencio. “Puede ser un accidente o algo, no estoy en contra de esas cosas, pero si fuera así se da aviso enseguida. En este caso pasaron más de 20 días y no nos enteramos de la manera que nos teníamos que haber enterado”, sostuvo.

Para el jefe comunal, una comunicación inmediata habría permitido una intervención mucho más rápida, especialmente debido a que el rodado contiene combustible, aceite y otros elementos potencialmente contaminantes: “Está prohibido acampar e ingresar con vehículos”.

El episodio ocurrió dentro del Parque Municipal Shoonem, creado como área protegida en 2013 y que comprende unas 148 mil hectáreas, incluyendo los lagos Fontana y La Plata y sectores fundamentales para la conservación del huemul. Mongilardi remarcó que existen restricciones claras para quienes visitan determinados sectores. “Desde el 2013 se limitó ese lugar. Está prohibido acampar e ingresar con vehículos”, recordó.

Zona de difícil acceso y sin servicios

Además, explicó que se trata de un sector alejado y complejo ante cualquier emergencia: “Ese lugar es peligroso para pernoctar y hacer fogones porque es un lugar donde cuesta acceder y no hay fogones habilitados. No hay fogones, no hay hostería y no hay nada”.

El punto donde apareció la camioneta está aproximadamente a 120 kilómetros de Alto Río Senguer. El acceso inicial al parque se encuentra entre 90 y 100 kilómetros de la localidad, por la ruta 57.

En diálogo con La Opinión Austral, el intendente reconoció que controlar de manera permanente una extensión territorial de esas características resulta complejo. “No tenemos personal suficiente a nivel municipal como para poder mantener el control”, admitió.

Durante la temporada existe presencia de inspectores de pesca y personal de la brigada de incendios, quienes realizan recorridas y verifican que las personas acampen y hagan fuego únicamente en los lugares permitidos.

“Controles ahora más exigentes”

El caso de la camioneta llevará al Municipio a revisar y reforzar los mecanismos de vigilancia. Mongilardi reconoció que existe circulación de camionetas 4×4 y cuatriciclos por sectores próximos al área, pese a las prohibiciones establecidas para determinadas zonas. “Todos los años hacen recorridas los vehículos, a veces las caravanas de 4×4. Creo que nos vamos a tener que poner un poco más exigentes con los accesos, a ver cómo podemos tenerlos más controlados”, adelantó.

Actualmente, cada persona que ingresa debe registrar sus datos y el dominio del vehículo. Sin embargo, existe una dificultad adicional: el acceso está ubicado sobre una ruta provincial. “Durante el día que se está controlando, la barrera está baja. En la noche la barrera queda alta porque no podemos impedir el acceso de una ruta provincial”, puntualizó.

Esta situación permite que algunos visitantes ingresen o abandonen el parque durante horarios en los que el personal municipal ya no se encuentra realizando controles.

Por esa razón, también solicitarán mayor colaboración a quienes trabajan con visitantes en la zona. “Vamos a ponernos un poco más exigentes con respecto a los prestadores turísticos, que den aviso también cuando se retiran, porque en este caso nosotros no teníamos conocimiento de que ese vehículo nunca se había retirado”, señaló.

Los datos registrados al momento del ingreso permitieron identificar rápidamente al responsable del vehículo una vez confirmado el hallazgo. “Nosotros tenemos el dato de quién ingresó con ese vehículo, con ese dominio, de dónde era y todo. De esa manera la Policía pudo dar con la persona”, indicó Mongilardi.

El responsable es de Comodoro

Según informó el intendente a este medio, el propietario tiene domicilio en Comodoro Rivadavia y ya compareció ante las autoridades policiales.

“En el día de hoy se apersonó en la Comisaría de Alto Río Senguer, según me comentó el comisario, comprometiéndose a que para el día miércoles él sería responsable de sacar el vehículo del lugar”, confirmó Mongilardi, quien evitó identificar públicamente al hombre debido a la intervención judicial. “Por una cuestión judicial no doy la identidad ni nada. Lo dejo en manos de la Justicia”, remarcó.

El operativo de extracción no será sencillo. El Municipio no dispone del equipamiento necesario para retirar por sí mismo un vehículo ubicado entre siete y ocho metros debajo del agua, por lo que serán necesarios recursos y personal especializado.

La hipótesis sobre cómo terminó en el lago

Todavía deberá establecerse de qué manera la F-100 terminó sumergida. El intendente de Alto Río Senguer mencionó una posibilidad relacionada con las bajas temperaturas registradas en la zona, aunque aclaró que se trata solamente de una hipótesis. Durante esos días, distintos sectores del lago se encontraban congelados. “Se ha quebrado el hielo y cayeron en el lago, es la única que se me ocurre”, manifestó.

No hubo víctimas, aunque el intendente consideró que los ocupantes también pudieron haber puesto seriamente en riesgo sus vidas debido a las bajas temperaturas y las características del lugar. “Las medidas son para que esto perdure en el tiempo”, esbozó.

Más allá de las sanciones que puedan surgir del expediente municipal y de lo que determine la investigación de la Fiscalía de Sarmiento, Mongilardi insistió en que el episodio debe servir para generar conciencia sobre el cuidado de la reserva.

“Esto lo podemos seguir disfrutando todos de forma responsable, pero pedimos que nos acompañen con las medidas. No son medidas en contra de las personas, de los visitantes o del turismo. Todo lo contrario, son en beneficio de que esto perdure en el tiempo”, afirmó.

El intendente recalcó que las restricciones deben respetarse independientemente de que exista o no un inspector controlando en ese momento. “Si dijimos que hay un límite para ingresar con vehículo y luego hay que hacerlo caminando, deben hacerlo de esa manera. No porque no esté el inspector ahí o haya alguien controlando hay que mandarse con los vehículos y después pasan estas situaciones”, advirtió.

Y volvió a cuestionar especialmente que nadie haya informado inmediatamente lo sucedido: “Si se comete un error, tranquilamente se puede avisar. Todos nos podemos equivocar”.

Ahora, mientras se espera la extracción de la F-100, la causa continuará en manos de la Justicia y de los organismos ambientales. El Municipio, por su parte, anticipó que aplicará las sanciones correspondientes por una infracción que Mongilardi calificó como “grave” y reforzará los controles para evitar que un episodio similar vuelva a repetirse en uno de los ambientes naturales más importantes de Alto Río Senguer.