Tras la firma del primer acuerdo de compensación de deudas entre el gobierno de Chubut y el Gobierno nacional, sectores de la pesca y de la producción hablaron favorablemente del tema. El acuerdo, enmarcado en el “Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas“, convierte a Chubut en la primera provincia del país en adherirse a este mecanismo, creado mediante el Decreto Nacional Nº 969.

La deuda, que a agosto de 2024 ascendía a $119.091 millones y actualmente supera los $140.287 millones, será cancelada en un plazo de cuatro años con un período de gracia de 12 meses, según detallaron las autoridades, lo que implica una compensación por $100 mil millones a lo largo del período

En el caso del sector pesquero, la confirmación del financiamiento para obras en los puertos y rutas estratégicas que mejorarán las condiciones de logística e infraestructura fue recibida en forma más que positiva por las empresas.

Doble trocha

Una de las valoradas es la doble vía entre Trelew y Puerto Madryn en la Ruta Nacional Nro.3, una infraestructura fundamental no solo para el turismo, sino especialmente para el transporte de productos pesqueros. La pesca en Chubut, que tiene un fuerte peso en la economía provincial, depende en gran medida de la eficiencia en el transporte y la conexión de los puertos con el resto del país.

La mejora de esta ruta promete agilizar la logística del langostino en plena zafra y facilitar el acceso a pesqueros y plantas procesadoras como a exportadores hacia mercados nacionales e internacionales, principalmente en meses invernales, donde las condiciones actuales de transitabilidad no son las mejores.

Pero no solo la pesca valoró esta obra en particular, lo propio hicieron los empresarios reunios en la Federación de Empresas de Chubut, que este lunes mantuvieron un encuentro, en particular, para sentar posición sobre el estado de las rutas nacional y, precisamente, habían destacado la decisión provincial de encarar la doble trocha, en el marco de este acuerdo de compensación.

Más inversión en pesca

Desde el sector pesquero también se destacó la ejecución de obras históricamente relegadas, muchas de las cuales consideran esenciales para la actividad pesquera. Se trata el mejoramiento de las infraestructuras portuarias en ciudades clave como Puerto Madryn y Rawson, lo que ayudará a la competitividad del sector pesquero.

De hecho, el 20 de diciembre y ante empresarios del sector, el gobernador presentó el Proyecto de Muelle Multipropósito para el puerto de Rawson, que permitirá la descarga de contenedores de profundidad y embarcaciones de mayor porte. Esto “mejorará la logística pesquera” y traerá beneficios económicos para la capital provincial.

El sostenimiento de la productividad de la industria pesquera es crucial en una provincia dónde la pesca es el segundo motor económico, generador de divisas.

