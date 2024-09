Ignacio Torres lanzó un programa de asistencia para la gestión de residuos sólidos urbanos en Chubut La iniciativa apunta a erradicar los basurales a cielo abierto existentes y hacer más eficiente el tratamiento de efluentes cloacales en toda la provincia. El gobernador chubutense anticipó que se conformará una mesa de trabajo para “relevar, evaluar los costos y monitorear la efectividad del sistema”.

El gobernador de la provincia, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este lunes el lanzamiento del programa “Chubut Sustentable”: una herramienta destinada a asistir financieramente a municipios y comunas rurales en la gestión de residuos sólidos urbanos, la erradicación de basurales a cielo abierto y el tratamiento de efluentes cloacales. En la presentación, el mandatario sostuvo que “se trata de encontrar un sistema mucho más eficiente” que el actual, y anticipó la conformación de una mesa de trabajo “para monitorear y evaluar los costos de su implementación”.

La iniciativa es impulsada por el Ejecutivo provincial y prevé, además, asesoramiento técnico, acompañamiento en la implementación y seguimiento del proyecto por parte de personal especializado de la Secretaría de Ambiente del Chubut. Asimismo, se establecerá un procedimiento específico para acceder al financiamiento de manera que sea transparente y fácil de auditar.

“En una segunda instancia vamos a comenzar, con todos los intendentes, un relevamiento serio para ver si el sistema que actualmente tienen los municipios sirve o no, y para evaluar distintas opciones que cuiden el bolsillo de todos los contribuyentes”, aseguró el mandatario durante el acto desarrollado esta mañana en la sala de capacitaciones de la Administración de Vialidad Provincial de Rawson.

Descentralización

Acompañado por el vicegobernador Gustavo Menna; el intendente local, Damián Biss y el secretario de Ambiente, Juan José Rivera; el titular del Ejecutivo precisó que “estamos descentralizando las arcas provinciales para que las localidades puedan tener acceso a este tipo de herramientas”. En ese sentido, manifestó que “históricamente siempre se trató de centralizar cada decisión y cada partida desde el Gobierno Provincial para condicionar el acompañamiento, pero nosotros vamos a hacer todo lo contrario”.

De igual manera, subrayó que “hasta el momento hemos trabajado muy bien con todos los intendentes de distintos colores partidarios, y este es un primer avance hacia un problema que existe y que tiene distintos factores, como la concientización sobre la importancia de la separación en origen y la disposición final”.

El mandatario consideró que “no solo es un tema cultural sino que es un tema económico”, e indicó que “si bien no es facultad de la provincia, porque el poder concedente son los municipios, hoy hay un sistema (GIRSU) que está obsoleto, le sale carísimo a los municipios y está saturado”.

Al respecto, señaló que el GIRSU “empezó hace muchos años como un plan nacional, donde en distintas regiones de Argentina se desmanteló o se dio marcha atrás porque era un sistema que, no solo no funcionaba y no era eficaz desde el punto de vista ambiental, sino que se estaba pagando mucho más de lo que se tenía que pagar”.

Agenda ambiental

En tanto, el intendente de Rawson, Damián Biss, manifestó que “no puede haber gestión que prescinda de una agenda ambiental” y en esa línea, remarcó que “en el último tiempo se ha profundizado esta cuestión donde cada obra, cada iniciativa que el Estado inicia siempre es pensada en base al impacto ambiental que genera”.

Destacó que el Valle Inferior del Río Chubut (VIRCh) “fue una de las pocas regiones del país que avanzó en un trabajo en conjunto con todos los municipios de la zona y Puerto Madryn, con un consorcio para administrar la gestión final de los residuos sólidos urbanos”.

Biss consideró, asimismo, que “hay mucho trabajo para hacer por parte de los municipios en la concientización y en la educación de la población y en la importancia de la separación en origen de los residuos”, y valoró que “más allá de alguna gestión aislada, me parece muy importante crear un programa específico para darle tratamiento a todo lo que esto puede llegar a representar”.

Recursos propios

Los alcances de esta nueva herramienta para municipios fueron dados a conocer por el secretario de Ambiente de la provincia, Juan José Rivera, quien explicó que “es un programa de asistencia que está 100% financiado con recursos propios” y que destinará, en este cuatrimestre, un total de “210 millones de pesos a distintos municipios”.

El funcionario reveló que la iniciativa fue diagramada en base a “un relevamiento que pudimos hacer en la provincia para poder detectar cuáles eran las problemáticas más importantes de los municipios, y aquí pudimos coincidir que lo que es el manejo, la gestión integral de los residuos sólidos urbanos necesita un apoyo”.

En tal sentido destacó que “se trata de un proceso transparente de cara a todos y cada uno”, y agregó que “los municipios van a tener que armar un programa que será analizado, y si es necesario vamos a brindar asistencia técnica para ayudar a las comunas que tengan menos desarrollo en cuestiones ambientales”.

Rivera manifestó que “lo novedoso es que esto no queda acá, sino que después hacemos un seguimiento, va a tener que ver básicamente con la ejecución del programa y con el uso del recurso económico, por lo que será fundamental la rendición y cumplir con los plazos de ejecución”.