El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, viajará en las próximas horas a Italia para participar el jueves próximo de un encuentro internacional del que participarán varios dirigentes políticos argentinos y de todo el mundo, en el marco del Encuentro Internacional del Sentido, una iniciativa conjunta de Scholas Occurrentes y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Este martes, el mandatario provincial participará de un encuentro partidario del PRO, convocado por el presidente del partido Mauricio Macri, y luego de ello emprenderá viaje hacia Roma para participar de la actividad que incluye una audiencia el próximo jueves con el Papa Francisco.

El encuentro se desarrollará en la Ciudad del Vaticano y fue concebido como respuesta al llamado del Papa Francisco, que busca abordar la crisis de sentido que aqueja al mundo contemporáneo. El encuentro atenderá la invitación hecha por el Papa a dar vida a la Universidad del Sentido que, tal y como lo expresa su manifiesto, “no se trata de una nueva universidad, sino de una universidad nueva; que no se preocupa de buscar lo materialmente útil, sino lo indispensable para la vida del alma. Ansiosa no de ganar, sino de dar; no de ser una fortaleza académica, sino un puente hacia nuestra humanidad más profunda”.

El encuentro contará con la participación de rectores de las universidades más importantes del mundo, personalidades de la cultura, la política y la tecnología, jóvenes influyentes en sus comunidades y artistas, quienes aportarán su visión y experiencia en la búsqueda de soluciones concretas a los desafíos que enfrentara esta nueva universidad, cuya gestión el Papa Francisco la encomendó al Movimiento Educativo Internacional Scholas Occurrentes.