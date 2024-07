Este martes, la Legislatura de Chubut lleva a cabo una sesión especial para escuchar la exposición del abogado Javier Raidan, candidato propuesto por el Poder Ejecutivo para asumir como nuevo ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut.

Durante su exposición, el letrado es un “honor” estar postulado a “lo que entiendo es uno de los cargos más importantes en uno de los tres poderes del Estado”.

“Es un orgullo personal, yo creo que cualquier abogado que alguna vez decidió abrazar esta carrera sabe que llegar a este punto es quizá lo más importante que le pueda pasar“, agregó.

En ese sentido, el postulante al STJ se presentó de la siguiente manera: “Mi nombre es Javier Gastón Raidan, tengo 54 años, estoy casado en primeras nupcias, tengo tres hijos, una hija de 21, otro de 17 y otra de 10. No conformo ninguna sociedad comercial ni tampoco tengo acciones en ninguna empresa. Mi esposa es empleada del Estado hace 30 años, trabaja en ANSES. Yo jamás ocupé ningún cargo público, ni como funcionario ni como empleado. Quiero dejarlo en claro, porque en algunas de las preguntas que se me hicieron se me pregunta no solo eso, sino también sobre alguna otra postulación a un superior, lo cual desmiento, nunca fui candidato en otro superior que no sea este. Soy estudiante derivado de la escuela pública. Hice mi jardín de infantes en el jardín n°920 de Avellaneda, el primario en la Escuela n°40 ‘República de Portugal’, y mi secundario en la Escuela Nacional de Comercio de Avellaneda. Finalmente, estudié mi carrera de grado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la que entré con el plan nuevo. Mi orientación en mi preparación de grado fue penal”.

Luego de concluir su formación de grado, Radián contó que su “decisión fue abrir un estudio propio, ‘Raidan y Asociados’, que empezó en una pequeña oficina en Avellaneda, después pasó a otra más grande y hoy es un estudio que está en la Ciudad de Buenos Aires ubicado en Puerto Madero”. “Es un estudio abarcativo de muchas materias, pero fundamentalmente es un estudio penal, en lo personal siempre me dedique al área penal“, añadió.

Javier Raidan expuso ante la Legislatura de Chubut.

Por otro lado, Raidan respondió al las preguntas enviadas por los diputados y diputadas chubutenses.

“Se me ha preguntado si tuve alguna relación política. No. Nunca tuve una lógica política, nunca me presenté en ninguna elección, nunca fui candidato a nada. Mi lógica siempre fue el derecho en la función de la política, por ahí lo que tengo son políticos que a lo mejor requirieron de mis servicios como abogado, que siempre traté de ejercerlo sin banderas políticas. He defendido de todos los partidos, nadie se fijo en eso al momento de contratarme”, aseguró.

“Creo que se me ha contratado por mi condición profesional y he obtenido creo que mejores resultados que peores, por lo cual siempre fue una carrera positiva”, remarcó.

“Soy un abogado nato“

En otro tramo de su alocución, Raidan destacó que ejerció su profesión tanto en la provincia de Buenos, como en la Ciudad de Buenos Aires. Además, litigó en causas federales en los tribunales de Comodoro Py y en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, además de causas federales de provincia.

“La matrícula provincial que presenté en mi pliego es una matrícula que me ha permitido litigar en el resto del país, desde la óptica federal“, indicó.

En ese marco, Raidan respondió: “Se me ha preguntado por qué yo me matriculé en Trelew, cuando estaba la posibilidad de que yo viniera para Chubut. Lo hice por un principio básico: yo al ejercer la abogacía soy parte de la matrícula de la abogacía. De hecho, hace unos años atrás logramos la división del departamento judicial de Lomas de Zamora, y fuimos creadores del departamento judicial de Avellaneda/Lanús, desde la política de agremiación de los abogados. Fui fundador, soy tomo 1 folio 6, podría decir que fui uno de los fundadores de ese Colegio y fui el primer director de la caja de previsión social de ese Colegio. El cargo que ocupé es rentado, no es de funcionario, pero son instituciones intermedias. La caja de previsión de abogados en la Provincia de Buenos Aires es una de las instituciones intermedias más poderosas del país. Fui presidente de la comisión de hacienda y de finanzas, tuve el manejo económico de la caja de abogados durante ese periodo”.

“Soy un abogado nato“, resaltó.

Por otro lado, ante la pregunta de cuáles podrían ser sus aportes al Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Raidan rescató que “el hecho de litigar con tres matrículas diferentes en los distintos estamentos, incluso internacionales y extradiciones, me permite tener un vuelo de experiencia que, a mi entender, sería muy propicio sumarlo al Superior chubutense“.

“Entiendo que la mirada que uno tiene desde la litigación habitual hace que nosotros entendamos los problemas de la gente, porque el que litiga lo hace por los derechos de las personas. Y los problemas que generan a veces determinados funcionamientos de la Justicia nosotros los vivimos primero que nuestra propia gente y somos los que tenemos que pelear por cambiar muchas de esas cosas”, indicó.

Javier Raidan expuso ante la Legislatura de Chubut.

Género, cupos y diversidades

En otro tramo, respondió a críticas por la falta de capacitación en género, incluida en la Ley Micaela y aseguró que la quiere “hacer en el caso de ser electo en el régimen que tiene el STJ, que es excelente”.

“Mi estudio tiene un área de familia y derecho civil, que viene derivado de causas penales y viceversa. Con lo cual, la relación en este tipo de cosas es permanente y total, no solo en Buenos Aires sino en la Justicia Federal, con respecto a la trata. Este tipo de estructuras concientizadoras nos han llevado a mejorar bastante, aunque aún hay mucho por hacer“, sostuvo respecto a la cuestión de género.

Además, Raidan se manifestó en contra de “todos los cupos”. “Puede haber seis mujeres en el Superior, no creo que el cupo sea el elemento que determine si una mujer o un hombre tenga que estar, sino por otras cuestiones. Si reconozco que los cupos fueron una punta de lanza importante para empezar a ocupar espacios, pero si me parece que es una discusión superada. Hoy ya nadie se fija en la condición de género para ocupar un espacio. En mi propio estudio tengo el 70% de los cargos ocupados por mujeres. Siempre fui a las características de profesionalismo de las personas, no a su condición”, remarcó.

“Quiero ser un juez presente”

Por otro lado, Raidan explicó que se está mudando a la Provincia de Chubut y que pese a las dificultades familiares que eso conlleva, remarcó su deseo de ser “un juez presente, quiero estar en todos lados, quiero estar en la discusión y las necesidades que pueda tener el servicio de Justicia“.

“A lo largo de este periodo me dedique a estudiar pormenorizadamente la estructura judicial de Chubut”, aseguró.

En este marco, el postulante opinión que la “interrelación entre poderes es fundamental, es importante y debe ser abierta”.

“Debe tener agenda propia para articular e instrumentar en función de eso. Tenemos roles distintos en los espacios que ocupamos y al momento de definir cambios, se puede colaboran desde las determinadas cuestiones que se ven en un lugar u otro. Esto es el juego de la democracia. Esto no implica que el día que uno tiene que resolver respecto a una causa puntual, vaya en colisión con algún interés específico, tomando la decisión que a conciencia determine cualquier sentencia que efectúe cualquier magistrado de esta provincia”, remarcó en cuanto al trabajo en conjunto entre los tres poderes del Estado.

División de salas del STJ

En otro orden de temas, Raidan expresó que no está de acuerdo con la división en salas en un Superior Tribunal.

“Creo que el STJ debe tener el voto de todos los ministros que lo conforman respecto de todos los temas. La división lo único que hace en este punto es abrir una instancia de casación agregada. El rol que debe tener un superior no es de tercera instancia, es el de un superior. En ese caso, lo mejor sería crear una Cámara de Casación para dirimir las cuestiones penales, que se cumpla con el rol de la doble instancia y finalmente la corte tratará los temas que son de carácter constitucional y manifiestamente procedentes. Sino se satura de trabajo el STJ y en definitiva las decisiones que debe tomar son lineales, en el sentido de fijar posturas, que después el resto de los actores van llevando por el mismo camino”, indicó.

“Es un tema a revisar, la división en salas no es lo mejor, pero bueno por ahora es lo que se tiene y es una idea a mejorar”, agregó.

La realidad judicial de Chubut

Respecto al sistema judicial de Chubut, Raidan opinó que: “El sistema en la provincia es acusatorio, muy moderno, con alta preponderancia del Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa. El sistema acusatorio para ser balanceado debe tener muy buenas defensas”.

“El sistema está prácticamente digitalizado, lo cual nos pone a la vanguardia de muchos sistemas digitales del país. Vamos a necesitar un acceso a internet, si hoy todo pasa por internet, entonces creo que todo el mundo debe tener derecho a internet porque es la base de todo. Si la gente no puede acceder, los dejamos afuera de un sistema que le da transparencia a todo lo que se está haciendo”, aseguró.

En ese sentido, añadió: “El STJ debe tener muy buena conectividad, hay que trabajar en audiencia digitales para evitar traslados de detenidos o testigos, con el costo que eso conlleva”.

Por otro lado, si bien reconoció que no hay tantos detenidos en Chubut, que suman aproximadamente 690, cuestionó que la provincia no tenga un sistema carcelario propio. “Creo que es algo que habría que resolver”, definió.

“Hay muchos detenidos alojados en comisarías, no es un buen síntoma. Yo lo conozco bien porque vengo de litigar en el conurbano con la Policía Bonaerense, entiendo de estos temas. No es bueno que el sistema funcione de esta manera”, concluyó.

Leé más notas de La Opinión Austral