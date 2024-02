Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut y diputado nacional, Jorge “Loma” Ávila, habló sobre su ausencia en la votación de la Ley Ómnibus y la situación de la Cuenca del Golfo ante la baja de inversiones por parte de las operadoras.

“Yo no puedo votar una Ley de Hidrocarburos cuando ni siquiera tengo inversiones para Chubut”, aseguró. En este marco, el diputado nacional aseguró que “no votamos la Ley Ómnibus porque no había interés de mejorar nada”.

“No vamos a ser parte de un negocio con la provincia de Chubut. No vamos a votar porque no consideramos que Chubut esté metido adentro. Cuando consideremos que Chubut tenga una posibilidad de discusión, nos vamos a sentar a ver”, aseguró

Por otro lado, el titular de Petroleros Privados, confirmó que habrá movilizaciones por la baja de inversiones de las operadoras. “Yo no puedo votar más despidos y menos posibilidad de crecimiento”.

“Tampoco puedo votar una Ley de Hidrocarburos cuando ni siquiera tengo inversiones para Chubut”, aseguró “Loma”.

“Los días 22 y 23 de febrero vamos a movilizar a todo Comodoro. No podemos votar que YPF nos siga dejando los yacimientos como quiere, que siga contaminando a toda la Provincia”, afirmó.

“Más de 100 años de pozos alrededor de Comodoro Rivadavia, tendrían que haber construido una isla para tapar los pozos en el mar que están abiertos y contaminan a Chubut. Tenemos que seguir esperando para ver como siguen bajando la inversión y ver si encuentran alguna ‘empresita’ que quiera quedarse con el pasivo ambiental. Esto es negocio de YPF, nosotros lo vamos a discutir y pelear. Tengan la seguridad de que no nos vamos a entregar por nadie“, agregó.

Finalmente, Ávila concluyó que “las negociaciones fueron ventajosas solo para Neuquén. Quienes votaron en positivo y en negativo esta Ley, pusieron a Chubut de rodillas”.