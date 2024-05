El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este miércoles en la Legislatura de la Provincia la presentación de la Ley de Extinción de Dominio y la Ley de Ética Publica, herramientas esenciales para combatir los hechos de corrupción en el Estado y fortalecer la lucha contra el narcotráfico en todo el ámbito provincial.

Los alcances de ambas normativas, que apuntan a favorecer la ética pública y la calidad institucional en Chubut, fueron expuestos esta mañana por el mandatario provincial en el Auditorio del recinto parlamentario. Lo acompañaron en el estrado principal el vicegobernador Gustavo Menna; el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; y la diputada provincial, Paulina Hogalde.

“Tal como queremos hacer con los casos de corrupción, este Gobierno también va a depurar esos segmentos enquistados de vicios que durante muchísimo tiempo pudrieron la calidad institucional de Chubut en el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial”, señaló en un contundente mensaje el mandatario provincial.

Extinción de Dominio

La Ley de Extinción de Dominio, presentada esta mañana por el titular del Ejecutivo chubutense, apunta específicamente a que los bienes adquiridos por actos de corrupción sean reintegrados al Estado (en los términos del artículo 36, 5º párrafo y 75 inciso 2 de la Constitución Nacional), fortaleciendo la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

A través del régimen procesal de la acción civil de Extinción de Dominio, se implementarán subastas para recuperar fondos cuyos resultados ingresarán a las arcas de la provincia. A partir de esta norma, los bienes obtenidos en una circunstancia patrimonial ilícita podrán volver a titularidad del Estado por sentencia, siendo productivos para su conservación y custodia en materia de salud y educación pública.

Ley bisagra

En el inicio de la conferencia, Torres explicó que “hoy estamos anunciando una medida que surge de una iniciativa de una diputada provincial joven, como es Paulina Hogalde, algo que me llena de satisfacción”, e indicó que esta Extinción de Dominio es una “ley bisagra que va a ser muy importante para la provincia del Chubut, ejemplo para aquella generación de jóvenes que se quiere involucrar con la política”.

En ese orden, el mandatario sostuvo que “no es casualidad que esta nueva generación de dirigentes trabaje en una temática como es la calidad institucional, teniendo en cuenta que venimos de una provincia que fue noticia sistemáticamente por causas de corrupción y que nos avergonzó por muchísimo tiempo. Esa provincia que fue ejemplo de la desidia, de la corrupción, de la decadencia, tiene que quedar atrás”, enfatizó.

Asimismo, el gobernador aseguró que “cada vez que un legislador traiga una propuesta que sea buena para la provincia, sea del color político que sea, este gobernador lo va a acompañar”, y al respecto se refirió a la ampliación de la Ficha Limpia presentada por otro Bloque en el marco del proyecto de Ética Pública.

Consideró que dicha ampliación “también va a ser un proyecto bisagra ya que queremos sentar las bases de una provincia distinta, que le dé muestras a las futuras generaciones que el tiempo de los vivos, de la desidia, de la corrupción se terminó, y que ahora nace una provincia distinta donde el que se esfuerza, el que trabaja, el que quiere progresar, hacer las cosas bien, ese va a tener el acompañamiento del Estado”.

En esa misma línea, el mandatario sostuvo que “el ejemplo y la calidad institucional se logra desde adentro del Estado y hacia afuera, nada va a cambiar si quienes hicieron las cosas mal no pagan”. Manifestó que “todas las auditorías y las presentaciones judiciales que se hicieron las vamos a seguir minuciosamente desde el Gobierno Provincial, pidiendo celeridad a la Justicia, para que todo eso que se robaron vuelva en más patrulleros, más vehículos, en distintos inmuebles que podemos utilizar”.

Transparencia institucional

El titular del Ejecutivo chubutense expresó que tanto las Leyes de Extinción de Dominio y de Ética Pública como la ampliación de Ficha Limpia “son tres pilares fundamentales para que salgamos, en tiempo récord, de ese maldito ranking que nos puso el año pasado como la última provincia en materia de transparencia institucional, y poder lograr estar entre las cinco primeras”.

Más recursos para el Estado

Por otra parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, se refirió concretamente a la Ley de Extinción de Dominio y destacó que se trata de “una herramienta más para terminar con la criminalidad organizada, que nos viene haciendo la vida difícil en Trelew pero que, por suerte, estamos ganando la pelea y se la vamos a ganar”.

Esta normativa “está relacionada con una frase que el crimen no paga, la idea es que en Chubut el crimen no brinde beneficios, que aquellos que se dedican a enfrentar la ley vean que no van a tener ningún rédito económico a partir de ello”, manifestó el funcionario provincial e indicó que el fin de la norma “es recuperar estos bienes que son ilegítimamente adquiridos, que no se puede acreditar la legitimidad de los fondos con los cuales se adquirieron, se sustrajeron o se subrogaron, y traerlos al dominio del Estado”.

El titular de la cartera de Seguridad expresó que, a través de esta herramienta, no sólo se podrán recuperar los bienes “sino que permitirá dotar a los distintos órganos del Estado de recursos, por lo que sólo va a traer beneficio a todos los habitantes de la provincia”.

Provincia justa y transparente

A su turno, la diputada Paulina Hogalde sostuvo que esto va en línea con “el mensaje que estamos dando de una provincia más justa, más transparente, que tiene que ver también con las modificaciones del Código Procesal Penal que se aprobaron la semana pasada y con la iniciativa de aumentar la implementación de ficha limpia”.

Y señaló la importancia de esta herramienta que “permitirá recuperar los bienes obtenidos de manera ilícita que provienen de delitos como como corrupción que afectan gravemente el funcionamiento de las instituciones democráticas, que perjudican al Estado y en última medida a los ciudadanos, que esto es lo que nos importa”.

Asimismo, destacó la determinación y el acompañamiento del gobernador Torres de avalar este proyecto “que va también en línea con esta serie de iniciativas que ha encarado el Gobierno Provincial para sostener que en Chubut no hay lugar para la corrupción”, sostuvo finalmente la legisladora.

Ficha Limpia

En tanto, la ampliación de la iniciativa “Ficha Limpia” tiene como finalidad impedir que las personas con una pena por un delito penal doloso de cualquier tipo, no solo de corrupción, pueda ser candidata a cargos electivos o partidarios.

Esta normativa, recientemente aprobada por la Legislatura de la Provincia, amplió la legislación vigente en Chubut desde el año 2020 que establecía que las personas condenadas por delitos de corrupción no puedan ser candidatas a cargos partidarios ni electivos. Dos años más tarde, el proyecto tuvo su primera ampliación e incluyó a los delitos por violencia de género como impedimento adicional para las candidaturas.

Asistieron, además, los ministros de Producción, Digna Hernando; y de Desarrollo Humano, Elba Willhuber; el secretario de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable, Juan Rivera; el gerente general del Instituto de Asistencia Social, Ramiro Ibarra; el administrador general de Recursos Hídricos del Instituto Provincial del Agua, Esteban Parra y el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García.

También estuvieron presentes los diputados provinciales Daniel Hollmann; Sonia Cavagnini; Marcelo Rubia; Fabián Gandón; Sandra Willatowski y Sergio González; y los intendentes de Rawson, Damián Biss y de Gaiman, Darío James; entre otras autoridades y representantes de fuerzas de seguridad.