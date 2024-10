Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El intendente Othar Macharashvili participó este miércoles de la Marcha Federal Universitaria que se convocó, en el caso de Comodoro Rivadavia, en la sede de km. 4 para marchar hasta la Plaza San Martín.

En diálogo con la prensa el jefe comunal dijo “estamos presentes como lo habíamos prometido porque pensamos que las Universidades públicas deben tener presupuestos acordes a su desarrollo y por lo tanto, de todos los espacios políticos y de todas las provincias hoy se están movilizando, más cuando el Presidente dice que va a vetar, lo que significa un atropello a la voluntad popular”.

En este sentido, Othar opinó que “es preocupante, por la forma en la que se atropella la voluntad de la gente. Si los diputados y los senadores aprueban, con el apoyo de la sociedad, de las instituciones, que un Presidente pase eso por arriba y hacer su voluntad, creo que es preocupante, por eso venimos a apoyar”.

Asimismo, dijo que “Hoy no somos los mismos que hace unos meses atrás, por eso creo que esto se logra defendiendo, participando, porque sino puede pasar lo mismo que con las jubilaciones y otras leyes que veta el gobierno”.

Finalmente, el intendente aclaró que “esto no es de un partido político, es de toda la comunidad que defiende a las instituciones, la educación de los jóvenes. No es lo mismo tener Universidad pública a no tenerla. Acá no viene a estudiar la casta. Acá los hijos vienen los hijos de todos los ciudadanos de la ciudad, por eso debemos ayudar a que los jóvenes puedan estudiar para salir adelante”, concluyó.

La marcha

La caída de los salarios docentes y el desmantelamiento del sistema científico figuran entre los principales reclamos de la movilización realizada este miércoles 2 de octubre en todo el país y que en el caso de Comodoro Rivadavia tuvo su punto de concentración en la sede de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en Km4 y pasadas las 13 horas dieron inicio al recorrido por la Ruta Nacional Nº3, para realizar el acto central en la Plaza San Martín.

Entre los participantes estuvo la Asociación de Docentes Universitarios (ADU). Gloria Herrera, referente de ADU, manifestó que la marcha tiene dos cuestiones centrales, una de ellas es el pedido de promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario. “La ley ya fue aprobada en el Congreso y el Gobierno, a través de la palabra del Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ratificó que va a ser vetada. Estamos ante un Gobierno que se dedica al veto”, apuntó.

También, mencionó que otra de las preocupaciones es el Presupuesto 2025, que ya ha sido enviado por los rectores. “El Gobierno ya ha afirmado que vamos a sufrir un recorte sobre este presupuesto del 50%. Por lo tanto nos encontramos en una situación exponencialmente crítica, de muy alto riesgo, con un ajuste brutal sobre el funcionamiento y el salario”, sostuvo.

Para tener una idea de la escala salarial en la UNSJB un cargo de Auxiliar de Primera cobra un sueldo básico inicial de $200.000, que puede extenderse si se suman ítems como la antigüedad. Por su parte, un profesional ingresante, como profesor puede rondar un salario de entre los $400.000 y $500.000.