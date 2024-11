Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de la 10° Expo Industrial, Comercial y de Innovación Tecnológica de Comodoro Rivadavia, el Secretario de Gobierno de la Municipalidad, Sergio Bohe, destacó la importancia de incorporar la tecnología en las ciudades patagónicas de manera estratégica. Durante una conversación con La Opinión Austral, resaltó que las ciudades de la región deben “ponerse a la vanguardia” para no quedar atrás en un mundo cada vez más digitalizado.

Bohe participó este viernes por la mañana en el foro sobre Ciudades Inteligentes, donde se discutió cómo la tecnología puede mejorar la vida de los habitantes, desde la optimización del tránsito hasta la educación y la seguridad. “Las tecnologías llegaron y van a suceder con nosotros o sin nosotros, por eso nuestros pueblos y nuestras ciudades se tienen que poner a la vanguardia”, expresó el funcionario, subrayando que el desafío radica en integrar soluciones tecnológicas de forma que beneficien directamente a la comunidad.

Uno de los principales puntos abordados fue la implementación de herramientas tecnológicas para la mejora de la infraestructura urbana. Bohe señaló que no se trata solo de plataformas y aplicaciones, sino de lograr un impacto real en la calidad de vida. “Tenemos que conjugar esfuerzos para traer la tecnología más adecuada, no para vender chirimbolos de colores más baratos, sino para mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros vecinos”, afirmó.

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de que los gobiernos locales, las Cámaras de Comercio, los sindicatos, las universidades y los sectores educativos trabajen de manera conjunta para aplicar estrategias tecnológicas que respondan a las particularidades de las ciudades patagónicas. “Es central que los gobiernos locales y las fuerzas vivas se pongan a pensar juntos y a reflexionar para traer la tecnología que realmente sirva a nuestra estrategia”, añadió.

El foro también abordó el impacto de las plataformas digitales en la economía local, en particular, el fenómeno del turismo en la región aunque se hizo referencia al cambio de paradigmas en ciudades globales como Nueva York, Barcelona y Madrid, donde aplicaciones como Airbnb han transformado el mercado de alquileres turísticos, Bohe destacó que las estrategias no son necesariamente aplicables a todas las ciudades del mundo por lo que es necesario que “las ciudades patagónicas por escala, porque somos pueblos con no tanta densidad poblacional, tenemos que conjugar esfuerzos y pensar juntos, ya que los problemas que tenemos son muy similares”, destacó.

A pesar de los desafíos económicos y sociales que atraviesa el país, Bohe subrayó que las ciudades de la Patagonia deben aprovechar su potencial y unirse para enfrentar los obstáculos comunes. “Las ciudades patagónicas siempre se pensaron, se repensaron y se construyeron casi en soledad, pero ahora tenemos que aprovechar este impulso y tomar todos los elementos a nuestra disposición”, explicó, refiriéndose al contexto histórico de la región.

Por último, Bohe se refirió al Foro Económico Social, que ha sido reactivado después de más de una década de inactividad, como una herramienta clave para el diálogo y el consenso entre distintos sectores de la sociedad. “Es una tecnología de ingeniería social que tiene que ver con escucharnos con respeto, defendiendo nuestros intereses, pero buscando puntos en común para avanzar todos juntos”, concluyó.

Leé más notas de La Opinión Austral