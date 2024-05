Noelia Alderete, la mamá de Gonzalo Huenchur, el chico de corta edad que fue asesinado durante el robo de su celular en el barrio Ceferino Namuncurá de Comodoro , se presentó junto a su abogada en la oficina de Fiscalía para informarse sobre el progreso de la causa. Expresó sus incertidumbres sobre la persona señalada como el perpetrador del crimen y señaló que se le está negando la oportunidad de testimoniar a la joven que acompañaba al joven en el momento del asalto.

“Aún estoy tratando de entender lo ocurrido, esperando respuestas y que se pueda identificar al verdadero responsable. Que sea un menor de edad no debería disminuir su culpabilidad, tal vez no ahora, pero sí más adelante. No quiero juzgar a nadie sin pruebas“, manifestó.

Noelia exigió que “pague quien verdaderamente cometió el homicidio” y desmintió que el motivo del ataque estuviera relacionado con algún conflicto previo. “Ni yo ni mis hijos estamos metidos en la calle, no conocemos a nadie relacionado con la delincuencia. Mi hijo fue a la cancha un par de veces porque su tío es fanático. Cuando iba, lo hacía tranquilamente, se mantenía al margen, comía algo y regresaba a casa. No tenía problemas con nadie”, aclaró.

La madre del joven confirmó que a la chica que acompañaba a Gonzalo en el momento del suceso no se le permite dar su testimonio. “Ella quiere declarar y le dijeron que no puede, supuestamente por ser menor de edad y que debe esperar los procedimientos. Por eso, pido que no se dilaten los tiempos”.

“Necesito que quienes estaban en las garitas se animen a testificar, que se comuniquen y sean protegidos adecuadamente, porque necesito que me confirmen si el detenido es la persona y si lo reconocen. Solo busco certezas, no especulaciones, y no quiero que me vendan falsas promesas”, declaró Alderete, quien insiste en la esclarecimiento del caso y la identificación del autor material.