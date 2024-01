Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El es Washington Layes, es nacido en Trelew y actualmente se desempeña como recuperador y masajista deportivo en el Club Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia. El “Lobo” el fin de semana derrotó a la Comisión de Actividades Infantiles por penales y pasó a la gran final de la Zona Patagónica del Torneo Regional Amateur.

Washington no hace mucho perdió a su hija, “Pipi” como le decían. Durante el partido en el Estadio Municipal Layes ve a un amigo suyo con una remera con la foto de su hija, tras finalizar el encuentro se la regaló y a el masajista deportivo del “Lobo” se lo vio muy emocionado.

Washington Layes en el vestuario recordando a su hija. FOTO: PRESA NEWBERY

En su juventud, Washington jugó en las inferiores de Independiente de Trelew además de más clubes de aquella ciudad. Ya en Comodoro también jugó, pero para Diadema.

Layes lleva tres años dentro de Jorge Newbery, cumpliendo diversas tareas. Para el plantel, Washington es una pieza fundamental, “Además de mis profesiones me considero psicólogo de los jugadores”, le dijo a La Opinión Austral.

Una historia que emociona a más de uno. Superación, responsabilidad y fútbol son las tres palabras que describen a la perfección a Washington Layes.

La Opinión Austral habló con Washington Layes, el cual se mostró emocionado al recordar a su hija, dialogó sobre la importancia del fútbol en su vida y resaltó a los dirigentes e hinchas de Jorge Newbery.

Washington emocionado tras que el amigo del “Lobo” supere a la CAI. FOTO: PRENSA JORGE NEWBERY

“Además de mis profesiones me considero psicólogo de los jugadores-risas-. Este año me prepare muy bien, hice un curso de nutrición deportiva, cada uno tiene que sumar un granito de arena de donde le toque. Muchas veces exigimos a los jugadores, pero nosotros como cuerpo técnico también tenemos que hacerlo. Tenemos un grupo muy sano y por sobre todo buenas personas. Somos un verdadero equipo“, aseguró.

“El partido con la CAI era mucho nerviosismo, pero en lo previo no. El encuentro que más me preocupaba fue el que tuvimos que viajar a Río Gallegos para enfrentar al Boxing, el viaje, la cancha y sabemos que es un equipo que te exige mucho. Tal fue la exigencia que en la vuelta perdimos dos jugadores para la vuelta”, agregó.

“En cuanto a la vuelta con la Comisión de Actividades Infantiles pudimos dar más, el tercer gol de ellos fue en offside. Antes de ir a el Estadio Municipal me salió un estado de hace dos años de cuando celebramos un triunfo con Kevin Flores, le muestro y le dijo ‘hoy depende de vos‘ y así fue. Cuando fuimos a penales estaba muy confiado de que ganábamos“, dijo.

“Antes que empiece el partido veo a un amigo en la platea con la remera de mi hija, eso me emocionó mucho. Cuando terminó el encuentro me la regaló y es un momento que lo voy a recordar para siempre. El fútbol ayuda mucho, no te quita los problemas pero ayuda, más cuando te va bien”, recalcó Layes con una voz quebrada.

Layes antes del partido le dijo a Flores que iba a ser la figura. FOTO: PRENSA NEWBERY

“En cuanto al partido con Deportivo Rincón estamos convencidos, sabemos a que vamos a jugar y eso te tranquiliza. La baja de Gastón es muy grande, pero estará en la vuelta y eso es bueno. Los chicos que entran desde el banco hacen un buen papel, no hay ninguno que desentone”, indicó.

Y finalizó recalcando a los dirigentes e hinchas del “Lobo”: “Quiero destacar el trabajo dirigencial del club, hacen un esfuerzo tremendo para sacar adelante la institución, tanto el presidente hasta el que limpia el club. En cuanto a la hincha que se puede decir, ellos hacen del partido una fiesta.”