1xBet: beneficios, promociones y experiencias online 1xBet es el líder del sector mundial de las apuestas, donde millones de personas juegan y ganan dinero cada día.

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La marca entró en el mundo de las apuestas en 2007 y rápidamente se estableció como creadora de tendencias. Desde 2012, la casa de apuestas opera en línea y, en 2021, también se lanzó una versión lite del sitio.

1xBet se ha consolidado como una de las mejores casas de apuestas gracias a la mejora constante de sus productos y a sus ofertas exclusivas para los jugadores. Por estos esfuerzos, la casa de apuestas recibe regularmente prestigiosos premios de apuestas. En concreto, la marca obtuvo victorias como: Mejor experiencia de casino móvil (2024), Operador de deportes electrónicos del año (2024), Mejor programa de afiliados (2024), Operador de apuestas deportivas digitales del año (2024), Operador de apuestas deportivas del año (2024), Producto deportivo móvil del año (2025), Mejor operador de criptomonedas (2025) y Mejor operador de apuestas deportivas (2025).

Gracias a su servicio de alta calidad y a su constante desarrollo, 1xBet es elegido cada día por apostantes de todo el mundo. Además, 1xBet selecciona lo mejor cuando se trata de patrocinar clubes y torneos: FC Barcelona, LOSC Lille, Serie A italiana, FIBA, CAF, Volleyball World y muchos otros.

La marca apoya activamente el deporte en los países sudamericanos. 1xBet es patrocinador oficial de los clubes de fútbol Caracas (Venezuela), Huachipato y Universidad Católica (ambos en Chile) y Barcelona (Ecuador). La empresa también colabora con el Campeonato de Lucha Yaguarete de Argentina.

1xBet no sólo apoya a equipos y torneos famosos, sino que también adopta un enfoque innovador, marcando tendencias en el sector de las apuestas. Por ejemplo, a través de su trabajo con organizaciones como BESTIA y MIBR, se ofrece a los aficionados a los deportes electrónicos una enorme variedad de opciones de apuestas en varias disciplinas populares.

1xBet cuenta con una licencia internacional obtenida en Curaçao, un reconocido centro de certificación de juegos de azar. Actualmente, la empresa opera en más de 50 países de todo el mundo, ampliando constantemente su influencia y continuando su expansión global.

Aquí tenés más información sobre las ventajas de la marca global que la diferencian de la competencia a continuación:

Apuestas deportivas

1xBet es una marca mundialmente conocida y elegida por millones de personas cada día.

Los jugadores disfrutan de 1xBet debido a las siguientes ventajas:

■ Probabilidades altas

1xBet ofrece mayores probabilidades en muchos mercados, lo que permite contar con mayores ganancias.

■ Amplia selección de mercados

Los usuarios tienen acceso a apuestas en miles de eventos de más de 60 deportes a cuotas altas: desde fútbol y tenis hasta carreras de velocidad y saltos de esquí, pasando por el mundo del espectáculo, la ciencia y la economía.

■ Apuestas rápidas y sencillas

1xBet utiliza tecnologías modernas para que los jugadores no pierdan ni un segundo y puedan apostar en el momento adecuado. La empresa hace posible que los clientes saquen el máximo partido de las apuestas realizadas tanto antes de los partidos como en directo.

■ Gran variedad de retransmisiones EN DIRECTO

1xBet tiene una sección separada dedicada a las retransmisiones en directo. Aquí los jugadores disponen de una amplia selección de eventos deportivos que se pueden ver en directo.

■ Soluciones innovadoras

1xBet implementa constantemente las tecnologías más modernas. La casa de apuestas marca tendencias en todas las direcciones: una versión lite del sitio, aplicaciones rápidas, estadísticas avanzadas, ¡exóticos deportes en línea!

Bonificaciones y promociones regulares

Los jugadores de 1xBet siempre pueden aumentar sus ganancias, utilizar bonos y participar en diversas promociones de la empresa. Inmediatamente después de registrarse, 1xBet ofrece a los recién llegados generosos bonos de bienvenida:

Para apuestas deportivas: hasta 220.000 ARS

Para casino: un paquete de 2.130.000 ARS + 150 FS

La empresa también proporciona acceso a otras ofertas populares. Entre ellas: apuestas sin riesgo en los eventos más importantes del deporte mundial, bonos de cumpleaños, cashback, promociones para eventos deportivos importantes con premios en forma de smartphones de gama alta, coches de lujo y viajes a los mejores complejos turísticos del mundo.

Una lista completa de las ofertas actuales de la casa de apuestas siempre se puede encontrar en la sección Promo de la página web. ¡Así que andá y elegí la opción que más te convenga!

Seguridad ante todo

La protección de los datos personales de sus usuarios es una prioridad absoluta para el equipo de ciberseguridad de 1xBet.

La protección se extiende al sitio web oficial de la empresa, las aplicaciones móviles, además de todos los datos financieros y la información de la cuenta personal de cada jugador. Mediante protocolos avanzados de cifrado y autenticación de dos factores, la empresa garantiza la seguridad de los datos de sus jugadores, evitando fraudes y robos.

La mejor aplicación móvil

Descargá la aplicación móvil de 1xBet para iOS o Android. Entre las principales ventajas de la aplicación 1xBet: alta velocidad, el proceso de apuestas más conveniente y fácil retirada de fondos en cualquier momento y en cualquier lugar.

Cada día hay más usuarios de la app porque con 1xBet los propietarios de smartphones disfrutan de:

■ Acceso a las probabilidades en cualquier parte del mundo en cualquier momento conveniente.

■ Actualizaciones e información sobre eventos deportivos a través de notificaciones push.

■ Visualización de retransmisiones en directo: más de 10.000 eventos al mes.

Registro instantáneo

Podés registrarte en 1xBet en tan solo unos segundos. Todo gracias a la posibilidad de crear instantáneamente una cuenta con un solo clic. También podés registrarte con tu número de teléfono, por correo electrónico, a través de las redes sociales, así como por mensaje directo. Nada de largos y tediosos formularios: ¡todo es lo más rápido, cómodo y seguro posible!

Rápido ingreso y retirada de fondos

Podés ingresar fondos en tu cuenta en todo el mundo utilizando más de 250 sistemas de pago, incluidas transferencias bancarias, monederos electrónicos y criptodivisas. Por ejemplo, 1xBet ofrece la oportunidad de realizar apuestas utilizando más de 20 criptomonedas, entre las cuales las más populares son Bitcoin, Ethereum y Litecoin.

Soporte 24/7

El servicio de asistencia de 1xBet funciona 24/7, y podés hacer preguntas a través del chat en línea especial en más de 30 idiomas. Para recibir información de tu interés, también podés llamar al número de teléfono que aparece en el sitio web de 1xBet, solicitar una llamada o enviar un mensaje a la dirección de correo electrónico. Además, los miembros de la empresa siempre están dispuestos a responder a cualquier pregunta.

1xBet es tu mejor opción

Dieciocho años después de su fundación, 1xBet se ha convertido en una gran historia de éxito. La mejor confirmación de ello son sus constantes victorias en los premios mundiales más prestigiosos, junto con la cooperación con marcas y celebridades de primer nivel.

1xBet establece nuevos estándares en la industria, ofreciendo a los jugadores una amplia gama de apuestas, la máxima comodidad para ganar y un servicio de primera. Registrate ahora en 1xBet y ganá con la mejor casa de apuestas.