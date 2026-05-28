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A pocos días del cierre del plazo para presentar la lista definitiva para el Mundial 2026, Lionel Scaloni dejó definiciones sobre el armado de la convocatoria de la Selección Argentina y explicó cuáles son los criterios que tendrá en cuenta para elegir a los 26 futbolistas que defenderán el título en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El entrenador fue claro al señalar que el objetivo principal no pasa por avanzar en un recambio generacional, sino por conformar una nómina con los jugadores que lleguen en mejores condiciones para afrontar la competencia.

“Estos jugadores están convocados porque siguen vigentes, no por ser campeones del mundo. La renovación no es un tema prioritario, primero está el Mundial”, expresó el técnico durante una entrevista radial, donde además remarcó que la decisión final se conocerá recién sobre el cierre del plazo reglamentario.

Scaloni esperará hasta el último día para definir la lista

El entrenador argentino confirmó que utilizará todo el margen disponible antes de entregar la nómina definitiva ante la FIFA.

La fecha límite para oficializar la lista de 26 convocados es el sábado 30 de mayo, y el cuerpo técnico aprovechará esos días para monitorear la evolución física de varios futbolistas que llegan con distintas molestias.

“Nos tomamos el tiempo límite para saber cómo están los chicos y dar los 26”, explicó el DT.

La preocupación central pasa por el estado físico de al menos diez jugadores que están bajo evaluación médica y que deberán ser exigidos antes de recibir la confirmación definitiva.

El plantel comenzará a trabajar el 1° de junio en suelo estadounidense, donde la Albiceleste afrontará dos amistosos preparatorios: el 6 de junio frente a Honduras en Texas y el 9 de junio ante Islandia en Alabama.

Scaloni adelantó que no arriesgará a quienes lleguen con molestias.

“Después, no vamos a arriesgar a ningún jugador en los amistosos, haremos un mix”, sostuvo.

El estado físico de Messi y la preocupación del cuerpo técnico

Uno de los temas centrales fue la situación de Lionel Messi, quien encendió la atención tras salir reemplazado en el triunfo de Inter Miami ante Philadelphia Union por una molestia muscular en el posterior de la pierna izquierda.

Scaloni confirmó que siguió el partido junto al cuerpo técnico y se refirió a las primeras informaciones médicas.

“Estábamos viendo con el cuerpo técnico el partido de Inter Miami contra Philadelphia y vimos que pidió el cambio y no estaba bien. Las primeras noticias no son tan malas. Esperamos que no le haya pasado nada y ahora veremos bien qué evolución tiene”, indicó.

El entrenador agregó que el objetivo inmediato será que el capitán llegue en plenitud al debut mundialista.

“A todos nos hubiera gustado que llegue sin ningún tipo de problemas. Pero no está siendo así; la mayoría de los jugadores que tuvieron problemas todavía no están del todo recuperados y la meta es intentar recuperarlo para que llegue lo mejor posible”.

Desde Inter Miami, su entrenador Guillermo Hoyos había atribuido la salida del rosarino a una situación de fatiga muscular provocada por el desgaste físico y el estado del campo de juego.

Las lesiones que condicionan la convocatoria

La lista definitiva está atravesada por varios interrogantes físicos.

Entre los futbolistas bajo observación aparecen Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás González, Nicolás Paz y Cristian Romero, quien según confirmó Scaloni “va a llegar fresco de cara al Mundial”.

También sigue bajo análisis la situación de Emiliano “Dibu” Martínez, luego de la fractura en el dedo anular de su mano derecha sufrida tras la final de la Europa League.

En el mediocampo, las dudas alcanzan a Emiliano Buendía, Giovani Lo Celso y Máximo Perrone, mientras que en ofensiva la evaluación física de algunos futbolistas podría abrir lugar para alternativas de último momento.

La continuidad de la base campeona

Scaloni dejó en claro que la experiencia internacional pesa en la evaluación.

A diferencia del inicio de su ciclo, cuando encaró una profunda renovación tras el Mundial de Rusia 2018, el entrenador considera que buena parte de la estructura campeona en Qatar 2022 mantiene vigencia competitiva.

“La edad de algunos jugadores es justa para repetir Mundial”, afirmó.

El DT sostuvo que no encuentra razones para modificar nombres únicamente por una cuestión etaria.

“¿Por qué habría que cambiarlos si no lo merecen?”, planteó.

En ese sentido, remarcó que el rendimiento actual es el criterio central.

La ausencia de Di María y la situación de Dybala

Consultado por los futbolistas que no estarán, Scaloni se refirió a la salida de Ángel Di María del seleccionado.

“Reemplazar a Di María es imposible. Siempre respeté su decisión. Le dije que era el momento perfecto para retirarse”.

También habló de Paulo Dybala, cuyo regreso quedó condicionado por la competencia interna en su posición.

Reconoció la calidad del cordobés, aunque explicó que otros futbolistas lograron consolidarse en ese sector del campo.

La prelista de 55 y las últimas decisiones

La nómina preliminar presentada por la Selección Argentina incluye 55 futbolistas, de los cuales saldrán los 26 definitivos.

Entre los nombres aparecen referentes consolidados como Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Lionel Messi, junto a futbolistas jóvenes que buscan su lugar como Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Matías Soulé, Alejandro Garnacho y Santiago Castro.

Además, Scaloni sumó una nómina ampliada para los amistosos con el objetivo de contar con variantes en caso de bajas de último momento.

El objetivo de Argentina para el Mundial 2026

Scaloni ratificó que la Selección mantendrá la identidad futbolística que consolidó durante su ciclo.

“Nuestra manera ya la tenemos y no la vamos a cambiar”.

El técnico sostuvo que el equipo buscará volver a ser protagonista en el certamen.

“La Selección Argentina siempre ha ido de protagonista y queremos seguir intentando nuevamente”.

También descartó considerar accesible el grupo inicial y recordó lo ocurrido en el debut de Qatar 2022.

“No pienso que los rivales del grupo son fáciles”.

La Albiceleste debutará el 16 de junio ante Argelia, con el objetivo de iniciar la defensa del título y avanzar en una Copa del Mundo donde, según remarcó Scaloni, la intención será competir “dejando la vida y respetando nuestra cultura, nuestra tradición y a la gente”.