Argentina no pudo con Alemania en los penales y se quedó sin final en el Mundial Sub-17

El seleccionado de fútbol Sub-17 de la Argentina perdió hoy ante el de Alemania, en definición con tiros desde el punto penal, tras igualar 3 a 3 en los 90 minutos, en una de las semifinales del Mundial de la categoría que se desarrolla en Indonesia.

El partido se jugó en el Estadio Manahan de la ciudad de Surakarta y los goles de Argentina fueron convertidos por Agustín Ruberto a los 36, 45 y 90 minutos, mientras que para los teutones marcaron Paris Brunner, a los 9m y 58m, y Max Moerstedt a los 69m.

Alemania jugará la final, el sábado próximo a las 9 (hora de Argentina) , ante el vencedor de la semifinal que protagonizarán Francia y Malí, también en Surakarta, mientras que el equipo albiceleste lo hará el viernes, en el mismo escenario, por el tercer puesto.

No sorprendió el desarrollo del encuentro, Argentina con su juego elaborado, riqueza, técnica y una ambición sin pausa, ante una formación alemana con gran despliegue, presión en la zona media a la espera del aprovechar las situaciones al máximo.

Casi en el amanecer del partido Alemania usufructuó esa capacidad para concretar con eficacia las ocasiones propicias y lo hizo con su jugador más destacado Brunner.

A los 9 minutos Brunner sacó ventaja al desbordar por izquierda a Dylan Gorosito y con un zurdazo desde ángulo cerrado marcó con la complicidad del arquero Jeremías Florentín.

Argentina no sintió el golpe y superó a los alemanes en casi todos las fases de juego pero sin establecer esa diferencia en el marcador.

No obstante, el equipo de Diego Placente tiene a un notable goleador como el riverplatense Ruberto, quien dio vuelta el marcador con dos tantos. A los 36 minutos definió en el área con un toque cortó luego de un desborde de Gorosito y en el adicional puso el 2-1 con un zurdazo alto que batió a Konstantin Heide, de gran trabajo pese a que no fue titular en todo el certamen.

En el segundo tiempo Argentina pudo haber ampliado la ventaja en los primeros minutos pero le faltó precisión para concretarlo y cuando nada lo hacia prever empató Alemania, a los 13 minutos por intermedio de Brunner, luego de una mala salida del arquero Florentín.

Tras la igualdad todo fue un ida y vuelta, con los dos equipos buscando la diferencia y Alemania lo hizo a los 24 con un cabezazo Moerstedt gracias a un defectuoso rechazo de Juan Villaba, quien ingresó en el segundo tiempo por Octavio Ontivero.

Argentina no se resignó y tuvo varias chances para igualar pero Heide le negó en tres ocasiones el empate, fue un todo a nada, con los europeos jugando de contra y los albicelestes sin chances para especular.

Todo parecía terminado pero llegó el empate en el tiempo adicional y lo marcó Ruberto, con un puntazo ante la salida de Heidel, llevando la definición a los tiros desde el punto penal.

Para esa instancia el DT Placente cambió al arquero ingresando Franco Villaba por Florentín, pero finalmente Alemania por 4 a 2, fallando para Argentina Franco Mastantuono y Echeverri, (atajados por Heiden) convirtiendo Juan Villaba y Juan Giménez.

Para los alemanes marcaron Eric Da Silva, Robert Ramsak, Fayssal Harchaoui y Bruner, siendo atajado el remate de Finn Jeltsch.

+ Síntesis +

Argentina: Jeremías Florentín; Dylan Gorosito, Juan Giménez, Tobías Palacio y Octavio Ontivero; Valentino Acuña y Mariano Gerez; Gustavo Albarracín, Claudio Echeverri e Ian Subiabre; y Agustín Ruberto. DT: Diego Placente.

Alemania: Kosntantin Heide; Eric Da Silva Moreira, Finn Jeltsch, David Odogu y Maximilian Hennig; Fayssal Harchaoui, Noah Darvich y Winners Osawe; Paris Brunner, Max Moerstedt y Bilal Yalcinkaya. DT: Christian Wück.

Goles en el primer tiempo: 9m. Brunner (Al) y 36m y 45m, Ruberto (Ar).

Gol en el segundo tiempo: 13m. Brunner (Al), 24m. Moerstedt (Al) y 45m. Ruberto (Ar).

Cambios en el segundo tiempo, al comenzar, Juan Villaba por Ontivero (Ar), 14m. Franco Mastantuono por Acuña (Ar) y Thiago Laplace por Subiabre (Ar), 27m. Kevin Gutierrez por Albarracín (Ar) , 29m. Robert Ramsak por Yalcincaya (Al), 39m.Justin Von Der Hitz por Darvich (Al) y 45m. Kurt Rueger por Moerstedt (Al) y Franco Villaba por Florentín (Ar).

Árbitro: João Pinheiro (Portugal).

Estadio: Manahan.

(Télam)