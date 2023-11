Calleri volvió a las prácticas en San Pablo luego de la operación en el tobillo derecho

El delantero argentino Jonathan Calleri, de San Pablo, realizó hoy su primera práctica sobre el césped después de haber sido operado del tobillo derecho, aunque de todas maneras recién volverá a jugar en el club brasileño el próximo año.

Calleri, quien se inició en All Boys, luego se destacó en Boca y más tarde pasó al San Pablo (también tuvo en paso por clubes de España e Inglaterra) todavía trabaja con el equipo de fisioterapia y recién volverá a la cancha en 2024 cuando San Pablo juegue la Supercopa de Brasil y seguramente la Copa Libertadores a la que está clasificando, o en su defecto la Sudamericana.

El argentino suma 78 goles en el equipo paulista luego de 178 partidos jugados, en dos etapas: 2016 y 2021/2013, recordó el periódico Globo Esporte.

El argentino es el máximo goleador del equipo esta temporada con 14 goles, pese a que no juega desde el 9 de octubre.

Otro de los argentinos del San Pablo, Giuliano Galoppo, ex Banfield, está recuperado de la operación en la rodilla izquierda a la que fue sometido tras haberse roto los ligamentos en marzo de este año, y es probable que también sea preservado hasta 2024. (Télam)